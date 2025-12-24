قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

نظر استئناف سوزي الأردنية في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة.. بعد قليل

سوزي الأردنية
رامي المهدي

تنظر محكمة استئناف الاقتصادية بعد قليل محاكمة المتهمة سوزي الأردنية في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة.

أصدرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة حكمها على التيك توكر سوزي الأردنية، على خلفية اتهامها بـ بث محتوى خادش للحياء العام عبر منصات التواصل الاجتماعي بالحبس سنة.

وخلال جلسة المحاكمة، نفت المتهمة كافة الاتهامات المنسوبة إليها، مؤكدة أنها لم ترتكب أي مخالفات مؤخرًا، وقالت من داخل قفص الاتهام: "أنا معملتش حاجة غلط، الفيديوهات اللي فيها غلط أنا اتحاسبت عليها وخدت عقوبة قبل كده، وبعدها أنا معملتش حاجة غلط خالص".

كما استمعت محكمة القاهرة الاقتصادية، لمرافعة دفاع سوزي الأردنية في اتهامها ببث فيديوهات خادشة للحياء.


وطلب دفاع سوزي الأردنية ببراءة موكلته من تهمة نشر فيديوهات خادشة، مع بطلان التحريات.

كما طالبت النيابة العامة، أثناء مرافعتها بتوقيع أقصى عقوبة على التيك توكر سوزي الأردنية، حفاظاً على الأسرة المصرية.

وكانت أودعت محكمة القاهرة الاقتصادية، كلًا من الراقصة ليندا، سوزي الأردنية وطليق هدير عبدالرازق قفص الاتهام في اتهامهم بنشر فيديوهات خادشة للحياء.

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على صديق سوزي الأردنية من أمام محكمة القاهرة الاقتصادية بسبب تصوير المتهمة أثناء وصولها إلى المحكمة.


 وعقب القبض عليه قام حرس المحكمة بتسليمه لقائد حرس محكمة القاهرة الاقتصادية والذي قام بصرفه من أمام المحكمة عقب إزالة الصور من الهاتف المحمول.


ساندت أسرة البلوجر سوزي الأردنية ابنتهما أمام المحكمة الاقتصادية في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء ومخالفة الآداب العامة للمحاكمة.

وانهارت والدة سوزي الأردنية أمام المحكمة أثناء وصول نجلتها لاتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء.


 كما قررت جهات التحقيق، التحفظ على اموال البلوجر سوزي الأردنية في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء.

وفتحت جهات التحقيق بنيابة القاهرة الجديدة تحقيقاتها مع المتهمة، حيث وجهت لها عدة اتهامات.. أولا إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ثانيا نشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظا خادشة للحياء.


تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط سوزي الأردنية صانعة محتوى مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، بعد تداولها مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء ومخالفة للآداب العامة، وذلك في إساءة واضحة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء ذلك عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم ضبط المتهمة، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الوقائع، مؤكدة أنها نشرت تلك المقاطع بهدف رفع نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية من المنصات الإلكترونية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

بالصور

من الظل إلى المواجهة المفتوحة.. استراتيجية استخباراتية بريطانية جديدة تضع روسيا والصين في قلب الأولويات

رئيسة جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني بليز ميتريويلي
طريقة عمل آيس كريم في المنزل بمكونات بسيطة وطعم رائع.. جربيه الآن

لماذا يفضل الكثيرون تحضير الآيس كريم في المنزل؟
وحش صيني بقوة 1877 حصانًا.. "كوسميرا" تخطف الأنظار بسيارة خارقة

كوسميرا الصينية
بـ100 ألف دولار.. سيارة صينية تطيح ببورش وBMW من سوق السيارات الفاخرة

مايكسترو S800
