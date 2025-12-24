قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي يحسم الجدل: كيف سيؤثر اتفاق صندوق النقد على معيشة المصريين؟
بمقدم 100 ألف جنيه| موعد حجز شقق الإسكان الجديدة 2025 وتقسيط حتى 20 عاما
مدبولي: مصر على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة.. دعم بنية الكهرباء أنقذنا من انقطاع الخدمة.. بنينا دولة حديثة رغم التحديات
مدبولي: مصر في 2014 كانت "شبه محطمة".. والآن نحن على أرض صلبة
الدعم السريع تعلن سيطرتها على منطقة أبوقمرة شمال دارفور
وزير المالية: المفاوضات مع صندوق النقد إيجابية.. وأولوية قصوى لخفض الدين وأعباء أجهزة الموازنة
محمد سامي يزور لوكيشن الست موناليزا ويفاجئ مي عمر
لجنتان من المنشآت الآيلة للسقوط والحي لمعاينة عقار إمبابة المنهار
بنظام "حق الانتفاع".. خطة حكومية لتحويل مباني وسط القاهرة إلى فنادق عالمية
الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل سقوط مدير العلاقات العامة بوزاة البيئة
تعرف على أسماء مصابي ومتوفي حادث انقلاب سيارة ميكروباص في أسوان
مدبولي: ملف الدين على رأس أولويات الدولة.. ولن نُحمل المواطن أعباء إضافية
رياضة

أحمد مجاهد لـ صدى البلد: إقامة أمم إفريقيا كل 4 أعوام نقلة كبرى

أحمد مجاهد
أحمد مجاهد

أكد أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق أن القرارات الأخيرة الصادرة عن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» تمثل تحولًا جذريًا في مسار تطوير الكرة الإفريقية معتبرًا أنها تحمل مكاسب واسعة على المستويين الفني والتنظيمي وتخدم المنتخبات الوطنية والمنظومة الكروية بالقارة السمراء بشكل عام.

وقال مجاهد في تصريحات خاصة إن التعديلات الجديدة في نظام البطولات الإفريقية تعكس فكرًا مختلفًا لدى  كاف  يقوم على التخطيط طويل المدى وتحقيق التوازن بين متطلبات الأندية والمنتخبات بما يتماشى مع الأجندة الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم  فيفا .

أجندة منضبطة وإنهاء أزمة تضارب المواعيد

أوضح رئيس اتحاد الكرة السابق أن واحدة من أبرز المشكلات التي عانت منها الكرة الإفريقية لسنوات طويلة كانت تضارب مواعيد البطولات القارية مع المسابقات المحلية والدولية وهو ما أثر سلبًا على جاهزية اللاعبين والمستوى الفني للمنتخبات.

وأضاف أن القرارات الجديدة تعالج هذه الأزمة بشكل جذري من خلال وضع أجندة واضحة ومحددة تقلل من تكدس المباريات وتمنح الأجهزة الفنية فرصة أفضل للإعداد والتجهيز دون ضغوط زمنية.

مكاسب فنية للمنتخبات واستقرار للمدربين

وشدد مجاهد على أن إقامة البطولات القارية خلال فترات التوقف الدولي تمثل مكسبًا كبيرًا للمنتخبات الوطنية موضحًا أن هذه الخطوة ستنهي الخلافات التقليدية بين الأندية والمنتخبات حول انضمام اللاعبين.

وأشار إلى أن المدربين لن يواجهوا مستقبلاً أزمات تتعلق برفض الأندية التخلي عن لاعبيها في ظل إقامة البطولات خلال فترات معترف بها دوليًا ما يوفر مناخًا أكثر استقرارًا للعمل الفني ويتيح التركيز على تطوير الأداء بدلًا من الانشغال بالأزمات الإدارية.

قيمة أكبر للبطولة

وتطرق مجاهد إلى قرار إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية كل أربع سنوات بدلًا من كل عامين مؤكدًا أن هذه الخطوة ستمنح البطولة قيمة فنية وتسويقية أعلى.

وأوضح أن تقليل عدد النسخ يرفع من مستوى الترقب والاهتمام الجماهيري والإعلامي ويمنح المنتخبات وقتًا أطول للتحضير ما ينعكس إيجابيًا على جودة المباريات والمستوى العام للبطولة.

زيادة الجوائز المالية

وفي الجانب المالي اعتبر مجاهد أن رفع مكافأة بطل كأس الأمم الإفريقية إلى 10 ملايين دولار بدلًا من 7 ملايين يعكس توجهًا واضحًا لتعظيم العوائد الاقتصادية للبطولة.

وأكد أن هذه الزيادة تمثل استثمارًا مباشرًا في المنتخبات الإفريقية وتساهم في دعم برامج التطوير والبنية التحتية داخل الاتحادات الوطنية.

منافسة بدل الوديات

وأشاد رئيس اتحاد الكرة السابق باستحداث بطولة دوري الأمم الإفريقية معتبرًا أنها خطوة مهمة لرفع مستوى المنافسة داخل القارة.

وأوضح أن البطولة الجديدة ستقلل من المباريات الودية محدودة القيمة الفنية وستوفر مواجهات قوية بشكل منتظم ما يسهم في تحسين تصنيف المنتخبات الإفريقية ورفع مستواها الفني على المدى المتوسط والبعيد.

إلغاء بطولة المحليين ضمن إعادة الهيكلة

وحول إلغاء بطولة إفريقيا للمحليين أشار مجاهد إلى أن القرار يأتي في إطار إعادة هيكلة البطولات القارية وترشيد النفقات بما يخدم استراتيجية التطوير الشامل لكرة القدم الإفريقية ويضمن توجيه الموارد إلى بطولات أكثر تأثيرًا فنيًا وتسويقيًا.

قرارات رسمية من اجتماع الرباط

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم برئاسة باتريس موتسيبي قد أعلن خلال اجتماع المكتب التنفيذي الذي عُقد في مدينة الرباط المغربية حزمة من القرارات المهمة شملت إقامة كأس الأمم الإفريقية كل أربع سنوات وزيادة الجوائز المالية لبطل البطولة إلى 10 ملايين دولار واستحداث دوري الأمم الإفريقية كل موسمين بالشراكة مع “فيفا ” إلى جانب إلغاء بطولة إفريقيا للمحليين.

علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله

بتخفيضات 30%.. محافظ الشرقية يُتابع حركة البيع بسوق اليوم الواحد بالزقازيق

نعتقد أنها صحية.. أشياء نفعلها يوميا تضر أجسامنا

