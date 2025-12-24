فرسان الإرادة يبدعون بمدرسة الأمل.. احتفالية ملهمة لذوي الهمم بجنوب سيناء

شهد عادل عتلم، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، احتفالية مدرسة للتربية الخاصة، التي أُقيمت بمناسبة اليوم العالمي لفرسان الإرادة وذوي الهمم، وذلك بحضور سامي الجندي، مدير الشؤون التنفيذية، ووليد جعفر، موجه عام التربية الرياضية، وأحمد غيث، مدير إدارة طور سيناء التعليمية، وريهام حجازي، موجهة التربية الرياضية، وهبة ربيع، مسؤولة المرشدات بالمديرية.

وكان في استقبال الحضور رحاب محمد، مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية، وسيد بكري، موجه التربية الخاصة، وملك عرفة، مديرة مدرسة الأمل للتربية الخاصة، وسيد عزيز، وكيل المدرسة.

بدأت الاحتفالية بعزف السلام الجمهوري، أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم قدّم التلاميذ فقرة غنائية مصحوبة بلغة الإشارة بعنوان «أنا عارف إني مختلف»، تلتها قصيدة شعرية لإحدى الطالبات بمدرسة عمرو شكري، مصحوبة بلغة الإشارة، إلى جانب استعراض غنائي بلغة الإشارة بعنوان «ناويين».

وفي ختام الاحتفالية، جرى تكريم المتفوقين والمتميزين في مختلف المجالات، تقديرًا لجهودهم وتشجيعًا لهم على مواصلة التميز والإبداع.