طمعاََ في مشغولاتها الذهبية.. مقتل سيدة على يد نجلها بإحدى قرى العدوة بالمنيا

تجرد شاب من مشاعره الإنسانية وقام بإزهاق روح والدته داخل منزل الأسرة بإحدى قرى مركز العدوة شمال المنيا، وذلك طمعا في مشغولاتها الذهبية، تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى، وتم القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بالعثور على سيدة مصابة بعدة طعنات داخل منزلها بإحدى قرى مركز العدوة.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف، إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين مصرع السيدة إ. ف 60 سنه متأثرة بإصابتها بعدة طعنات.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهم هو نجلها م. ع 27 سنة مقيم بذات القرية، وأنه كان قد خرج حديثًا من إحدى مصحات علاج الإدمان.

ووفقًا للتحريات، نشبت مشادة بين المتهم ووالدته بسبب مطالبته ببيع الذهب الخاص بها وتطورت إلى اعتدائه عليها بسلاح أبيض، ما أسفر عن وفاتها في الحال.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وجرى نقل جثمان المجني عليها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت التحقيق في الواقعة.

وتحرر محضر بالحادث، وأُخطرت النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة، مع استمرار التحريات لكشف ملابسات الواقعة.