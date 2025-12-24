بحضور المسلماني.. اجتماع المجلس الاستشاري للوطنية للإعلام برئاسة أشرف العربي

عقد المجلس الاستشاري للهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة الدكتور أشرف العربي اجتماعاً مطولاً مساء اليوم، بحضور الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وعبد الفتاح الجبالي رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي.

ناقش المجلس ما تم طرحه في اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في اجتماعاته الأخيرة بشأن تطوير ماسبيرو .

ومن المقرر أن يعود المجلس للاجتماع خلال أيام لمناقشة التصورات التي سيقدمها فريق عمل برئاسة عبد الفتاح الجبالي بشأن رفع مستوي الأداء الاقتصادي لماسبيرو ، وتحقيق الاستدامة ، وحل مشاكله التي تراكمت عبر عقود.

وبناء علي تكليف رئيس الوزراء تقدم الهيئة الوطنية للإعلام خطتها إلي الحكومة في يناير 2026.

يذكر أن المجلس الاستشاري للهيئة الوطنية للإعلام يضم نخبة من الخبراء ، ويعمل بشكل تطوعي ، بدون مقابل.