مستشار رئيس الوزراء: الدولة أنفقت المليارات لبناء بنية تحتية قادرة على تقديم خدمات للمواطنين

أكد هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن شبكة الطرق والكباري أصبح نقلة حضارية يتحدث عنها العالم، مشيرا إلى أن تلك الشبكات ساهمت في ضخ استثمارات عملاقة وإقامة المصانع.

وقال هاني يونس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “أحمد موسى”، أن شبكة الطرق والكباري ساعدت في تقليل الوقت لنقل الموظفين إلى أماكن بعيدة، مؤكدا أنه بدون الطرق والكباري لم تنفذ المشروعات العملاقة لجذب الاستثمارات.

وتابع المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن الدولة أنفقت المليارات لبناء بنية تحتية قادرة على تقديم خدمات للمواطنين، مؤكدا أن رئيس الوزراء أكد ان الرئيس السيسي وجه الاهتمام بالصحة والتعليم إضافة إلى تخفيف كثافة الفصول في بعض المدارس.