مدحت عبد الهادي: البداية الإيجابية تمنح الفراعنة ثقة للمرحلة القادمة

أكد مدحت عبد الهادي، نجم الكرة المصرية السابق، أن المنتخب الوطني خرج بالنتيجة المطلوبة من مواجهة زيمبابوي، وهي حصد نقاط اللقاء الثلاثة.

وقال عبد الهادي، خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار» مع الإعلامي مدحت شلبي والمذاع عبر فضائية MBC مصر 2: «المنتخب قدر يخرج بالنتيجة الإيجابية وهي حصد النقاط الثلاثة، وهي الأهم في البطولات المجمعة».

وأضاف: «بعد المباراة الأولى لأي منتخب ستظهر مستويات المنتخبات القوية والضعيفة، مثلما حدث مع السنغال في الجولة الأولى، حيث كانت المباراة أشبه بوحدة تدريبية، لكن مع التقدم في الجولات القادمة ستظهر القوة الحقيقية للمنتخبات المشاركة في البطولة».

وأشار عبد الهادي إلى أن التركيز على حصد النقاط والظهور بشكل إيجابي في الجولة الأولى يمنح المنتخب ثقة كبيرة ويضعه على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافه في البطولة.