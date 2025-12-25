الأسواق الأوروبية تغلق متباينة وأسهم نوفو نورديسك تقفز 9% مواصلةً الصعود

أغلقت الأسواق الأوروبية على تباين، حيث قام المستثمرون بجرد حسابات العام المتقلب خلال جلسة تداول قصيرة بمناسبة ليلة عيد الميلاد.

وأنهى مؤشر Stoxx 600 الأوروبي العام عند مستوى قريب من الخط المستوي، حيث سجل تراجعاََ طفيفاََ بنسبة 0.01%، مع تباين أداء البورصات الرئيسية قبل الإغلاق المبكر الأربعاء عند الساعة 12:30 ظهرًا بتوقيت لندن (7:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة).

كما انخفض مؤشر فوتسي البريطاني 0.19%

وصعد مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.23%

بينما لم يسجل مؤشر كاك الفرنسي أي تغير ليغلق عند 8,103.58 نقطة.

المؤشر القياسي يسجل إغلاقًا قياسيًا جديدًا

سجل المؤشر القياسي إغلاقًا قياسيًا جديدًا الثلاثاء، مدعومًا بارتفاع سهم شركة نوفو نورديسك المدرجة في كوبنهاغن، بعد حصولها على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) على أول حبة من فئة GLP-1. وواصل سهم الشركة ارتفاعه الأربعاء، منهياً الجلسة بزيادة قدرها 9.2%.

سانوفي تستحوذ على دينافاكس

أعلنت شركة الأدوية الفرنسية سانوفي الثلاثاء أنها ستستحوذ على الشركة الأميركية دينافاكس في صفقة بقيمة 2.2 مليار دولار. تمتلك دينافاكس لقاحًا مسوّقًا لالتهاب الكبد B لدى البالغين، إضافة إلى لقاح قيد التطوير ضد مرض القوباء المنطقية. أنهت أسهم سانوفي الجلسة منخفضة بنسبة 0.3%.