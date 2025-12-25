قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوطنية للانتخابات: إبطال 4 لجان فرعية في بلبيس والمنصورة وميت غمر
بدء مؤتمر إعلان نتيجة الـ55 دائرة بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب
الإحصاء يصدر العدد السادس عشر بعد المائة من الكتاب الإحصائي السنوي 2025
وزير الخارجية: تسيسس صارخ لإدارة السد الأثيوبي أدى إلى غرق بعض المناطق بالسودان
حماس: نثق بقدرة ترامب على تحقيق السلام في قطاع غزة
الحزن يغطي إمبابة بعد وفاة السيدة ليلى وأولادها بالعقار المنهار
منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا.. صراع النقاط والثأر وتفادي الأخطاء في أمم أفريقيا
مازن الغرباوي يلتقي السفير الروسي بالقاهرة لبحث آفاق التعاون المسرحي بين مصر وروسيا
لا مساس بالخدمات الأساسية والوقود.. الحكومة تطمئن المواطنين
بابا نويل يملأ شرم الشيخ بالبهجة بالكريسماس.. يركب جمل ويوزع هدايا على السياح
توسّع الاستهدافات الإسرائيلية من الجنوب إلى شرق لبنان.. تفاصيل
أسعار الذهب اليوم 25-12-2025.. عيار 21 مفاجأة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الأسواق الأوروبية تغلق متباينة وأسهم نوفو نورديسك تقفز 9% مواصلةً الصعود

أغلقت الأسواق الأوروبية على تباين، حيث قام المستثمرون بجرد حسابات العام المتقلب خلال جلسة تداول قصيرة بمناسبة ليلة عيد الميلاد.  

وأنهى مؤشر Stoxx 600 الأوروبي العام عند مستوى قريب من الخط المستوي، حيث سجل تراجعاََ طفيفاََ بنسبة 0.01%، مع تباين أداء البورصات الرئيسية قبل الإغلاق المبكر  الأربعاء عند الساعة 12:30 ظهرًا بتوقيت لندن (7:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة).  

كما انخفض مؤشر فوتسي البريطاني 0.19% 

وصعد مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.23%

بينما لم يسجل مؤشر كاك الفرنسي أي تغير ليغلق عند 8,103.58 نقطة.

المؤشر القياسي يسجل إغلاقًا قياسيًا جديدًا

سجل المؤشر القياسي إغلاقًا قياسيًا جديدًا الثلاثاء، مدعومًا بارتفاع سهم شركة نوفو نورديسك المدرجة في كوبنهاغن، بعد حصولها على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) على أول حبة من فئة GLP-1. وواصل سهم الشركة ارتفاعه الأربعاء، منهياً الجلسة بزيادة قدرها 9.2%.

سانوفي تستحوذ على دينافاكس

أعلنت شركة الأدوية الفرنسية سانوفي الثلاثاء أنها ستستحوذ على الشركة الأميركية دينافاكس في صفقة بقيمة 2.2 مليار دولار. تمتلك دينافاكس لقاحًا مسوّقًا لالتهاب الكبد B لدى البالغين، إضافة إلى لقاح قيد التطوير ضد مرض القوباء المنطقية. أنهت أسهم سانوفي الجلسة منخفضة بنسبة 0.3%.

