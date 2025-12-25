قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية أمام تضامن الشيوخ: مصر تتبع مبدأ الدبلوماسية الوقائية في ظل التحديات العالمية
الجالية المصرية بالأردن تدلى بأصواتها بعمان والعقبة بـ انتخابات النواب
أفضل 5 سيارات كروس أوفر 2025 في مصر.. صور وأسعار
وزير الخارجية: لابد من التنسيق بين السلطة التشريعية والتنفيذية في الفترة المقبلة
لليوم الثاني.. الجالية المصرية بالكويت تدلى بأصواتها بانتخابات مجلس النواب
قطع المياه لحين الإصلاح.. كسر مفاجئ بخط الحي السابع بمدينة نصر
وقوع مصابين.. حريق بعقار سكني في حي الفيروز ببورسعيد
عون: شبح الحرب بات بعيدا عن لبنان
الطقس اليوم.. أمطار خفيفة بعد ساعات على هذه المحافظات
وزير الخارجية: يجب تكثيف دبلوماسية البرلمان والاشتباك مع برلمانات العالم
كنيسة العذراء بشبرا تستقبل نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية للتهنئة بعيد الميلاد
عاد للحياة بعد معاناة.. فريق طبي بجامعة أسيوط يستبدل صمامين بالقلب بجراحة دقيقة
وزير الكهرباء يزور مقر أبحاث الطاقة والمعامل الرئيسية والهندسة النووية بالصين

وزير الكهرباء خلال الزيارة
وزير الكهرباء خلال الزيارة
وفاء نور الدين

أجرى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خلال زيارته الحالية إلى العاصمة الصينية بكين، زيارات ميدانية إلى المواقع التكنولوجية، والمناجم، والمصانع العاملة فى مجالات استكشاف واستخراج وتعدين الخامات الارضيّة، واستخلاص العناصر الاستراتيجية، والتقى بجانج تاو، المدير العام لمجموعة شركات المؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية "CNNC" ورؤساء الشركات التابعة، وذلك لبحث آليات العمل المشترك والتعاون والشراكة فى مجالات الطاقة النظيفة وتطوير البحث والاستكشاف وتبادل المعلومات ونقل الخبرات لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية.


تناول اللقاء بحث سبل التعاون، والتأكيد على العمل المشترك فى مجالات استخراج، وتعدين، الخامات الأرضيّة، واستخلاص العناصر الحرجة والمواد الاستراتيجية والنادرة، والاستعانة بالجانب الصيني، في إطار رؤية الدولة وخطة العمل للاستفادة وتعظيم العوائد من الخامات الأرضيّة، واستغلال الموارد الطبيعية والمواد الخام، واستخلاص المعادن الاقتصادية واستغلالها، والشكل الأمثل لإنشاء الكيانات الاقتصادية، وتحديد الإطار العام للشركات والكيانات التابعة للمؤسسة الصينية المعنية بالعناصر والمواد النادرة، لبدء تبادل المعلومات والقيام بالزيارات الميدانية إلى المواقع الحقلية، والمراكز التكنولوجية، والمقار الخاصة ببعض العناصر الحرجة ذات الطبيعة الخاصة، وكذلك التكنولوجيا التى سيتم استخدامها فى مجالات استخراج الخامات الأرضيّة واستخلاص العناصر والمواد النادرة والاستراتيجية.

قال الدكتور محمود عصمت، أن الشركات الصينية شريك نجاح فى مختلف مجالات الطاقة الكهربائية، مشيرا إلى مشروعات دعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء، موضحا الدور الهام للشركات الصينية فى تنفيذ مشروعات الطاقات المتجددة فى إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وخطة الدولة للاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وخفض استخدام الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية، مؤكدا أن الاجتماع مع مسؤولي شركة CNNC الوطنية الصينية وشركاتها التابعة، أظهر الرغبة المشتركة من الجانبين للتعاون فى مجالات الخامات الأرضية والأنشطة، والصناعات المرتبطة بها، مشيرا إلى طرح فرص للشراكة في تنفيذ مشروعات استراتيجية في مجالات توليد الكهرباء من المصادر النظيفة، وتوطين التكنولوجيا، وبناء القدرات الفنية، ونقل الخبرات، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الكهربائية، وتحقيق الاستدامة، موضحا حرص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على تعزيز الشراكات مع الشركاء الدوليين فى إطار تعميق التصنيع المحلي ومساهمة الصناعة الوطنية في المشروعات الجديدة، بما يدعم الاقتصاد الوطني.

