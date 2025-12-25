لمتابعة سير العمل.. مرور مفاجيء على اللجنة الطبية بالسنانية في دمياط

قامت الدكتورة رشا مصلح مدير فرع التأمين الصحي بدمياط بجولة تفقدية داخل اللجنة الطبية العامة .

جاءت الجولة للاطمئنان على انتظام سير العمل، والاستماع للمنتفعين المترددين على اللجنة، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة لهم ،والتعامل الفوري مع أي شكوى ترد من المنتفعين.

واستمعت إلى عددا من المنتفعين المترددين على اللجنه والذين أكدوا رضاهم على مستوى الخدمه الطبيه المقدمه من قبل القائمين على التأمين الصحى .

كما اشاد المنتفعين، بحسن معامله الاطباء والإداريين والالتزام بمواعيد الكشف وكذلك مستوى النظافه داخل المبنى .

تأتى هذة الجولة في إطار حرص التأمين الصحي بدمياط على رفع مستوى الخدمات وتذليل العقبات أمام المرضى لضمان أفضل رعاية طبية ممكنة.