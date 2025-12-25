قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
متفحمة داخل سجادة.. العثور على جثة فتاة بأرض زراعية في أخميم بسوهاج
حين تختل ساعة الطبيعة.. فصول السنة لم تعد متزامنة حول العالم| إيه الحكاية؟
تشكيل البنك الأهلي لمواجهة الجونة في كأس عاصمة مصر
بعد انقلاب سيارة نقل محملة بالموز.. عودة حركة المرور لطبيعتها على الطريق الزراعي بالقليوبية
محافظ الدقهلية ومدير الأمن يقدمان التهنئة بعيد الميلاد بعدد من الكنائس في المنصورة
القنصل المصري بالرياض: إقبال المصريين في الخارج على جولة إعادة انتخابات النواب غير متوقع
الفائز في شمال سيناء بنتيجة الـ55 دائرة بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب
بعد إعلان النتيجة .. ما حصص الأحزاب والمستقلين في إعادة المرحلة2؟
انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالموز على الطريق الزراعي بطوخ
جنوب إفريقيا تجهز مفاجآت في لقاء منتخب مصر | تفاصيل مثيرة
لبنان.. مقتل عنصر من حزب الله في غارة إسرائيلية على مجدل سلم
مئات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى.. واعتقال نحو 23 فلسطينيا بالضفة الغربية
وزيرة التنمية المحلية في زيارة لبورسعيد.. افتتاح المرحلة الأولى من مشروع تطوير كورنيش .. إنشاء مسارات للجري.. ومناطق ترفيهية ومقاعد عصرية

وزيرة التنمية المحلية في بورسعيد
وزيرة التنمية المحلية في بورسعيد

تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، واللواء  محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم، المرحلة الأولى من مشروع تطوير كورنيش بورسعيد السياحي عقب افتتاحها بتكلفة حوالي ٦٥ مليون جنيه  ، وذلك بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي (عيد النصر)، و يُعد هذا المشروع أحد أكبر مشروعات تطوير الواجهة البحرية بالمحافظة بعد أكثر من عشرين عامًا.

حيث رافق وزيرة التنمية المحلية والمحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عمرو فكري السكرتير العام والدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة والمهندسة زيزي كامل رئيس الإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية بالوزارة إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة والجهات المعنية.

واستعرض محافظ بورسعيد، معدلات التنفيذ وأعمال التطوير التي جرت بالمشروع، والذي يتم تنفيذه على مرحلتين، حيث تم تطوير المرحلة الأولى وشملت تركيب أرضيات حديثة بتصميمات هندسية عصرية، وأعمدة إنارة ديكورية ذات طابع حضاري، إلى جانب تنفيذ إضاءات مخفية بطول الكورنيش، فضلًا عن ترميم السور الحجري وسلالم الشاطئ، بما يعكس المظهر الجمالي للواجهة البحرية.

كما تشمل خطة التطوير إنشاء مسارات مخصصة للجري، ومناطق ترفيهية، وإقامة برجولات ومقاعد عصرية لخدمة رواد الكورنيش، بالإضافة إلى رفع كفاءة البنية التحتية من شبكات الصرف والكهرباء، وفتح وتوسعة الطرق المؤدية والموازية للكورنيش، مع إزالة التعديات والمخلفات التي كانت تشوه المشهد العام.

ومن جانبها ، أشادت وزيرة التنمية المحلية بجهود المحافظة في تطوير الكورنيش  والتي تعكس الصورة الحضارية لبورسعيد  ، 
مشيرة إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار خطة الحكومة لتوفير متنفس حضاري لابناء المحافظة والمترددين عليها من مختلف المحافظات والسياح ، كما يعزز من القيمة السياحية للمحافظة وفي إطار خطة شاملة للارتقاء بالمظهر الجمالي وإعادة إحياء الواجهة البحرية لمدينة بورسعيد.

وأكد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، أن مشروع تطوير الكورنيش يمثل خطوة محورية لإعادة بورسعيد إلى مكانتها السياحية المتميزة، وتحويل الواجهة البحرية إلى متنفس حضاري ووجهة جاذبة للمواطنين والزائرين، مشددًا على المتابعة المستمرة لكافة الأعمال لضمان تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة وفي التوقيتات المحددة، استعدادًا لاستقبال أبناء المحافظة وضيوفها خلال الفترة المقبلة.

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

