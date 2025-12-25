ينطلق بالعريش.. برنامج وتفاصيل المؤتمر العام لأدباء مصر في دورته الـ37

يشهد قصر ثقافة العريش في السابعة والنصف مساء غد الجمعة، انطلاق فعاليات المؤتمر العام لأدباء مصر في دورته السابعة والثلاثين، دورة "الأديب الكبير الراحل محمد جبريل"، والذي يقام هذا العام تحت عنوان "الأدب والدراما.. الخصوصية الثقافية والمستقبل"، وذلك برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وتستمر حتى 29 ديسمبر الجاري، في إطار برامج وزارة الثقافة.

يعقد المؤتمر برئاسة الشاعر والسيناريست الدكتور مدحت العدل، وأمانة الشاعر عزت إبراهيم، ويشهد إحدى عشرة جلسة بحثية، وورشة لكتابة الدراما للطفل يقدمها الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، وأخرى لكتابة السيناريو تقديم د. أمل الجمل، بالإضافة إلى أمسيات شعرية وقصصية، وثلاث موائد مستديرة بمشاركة نخبة من الباحثين والأكاديميين والمهتمين بالدراسات الأدبية من مختلف المحافظات، وذلك في ضوء الحراك الأدبي والثقافي الذي تشهده محافظة شمال سيناء، خاصة عقب اختيارها عاصمة للثقافة المصرية لعام 2026.

ويشهد حفل افتتاح المؤتمر، ديفيليه لفرقة مواهب شمال سيناء، وعرض فيلم تسجيلي عن ذاكرة المؤتمر، يليه الكلمات البروتوكولية، بالإضافة إلى عروض فنية لفرقة العريش للفنون الشعبية.

وتتواصل أعمال المؤتمر الذي ينفذ تحت إشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر الدكتور مسعود شومان، يوم السبت 27 ديسمبر، بعقد الجلسة البحثية الأولى في العاشرة صباحا بعنوان "النص الشعري ومفردات الخصوصية الثقافية"، يديرها الكاتب فؤاد مرسي، وتشمل ثلاثة أبحاث، الأول يحمل عنوان "بين جماليتين.. قراءة في كتاب الديوان في الأدب والنقد" د. محمد عبد الباسط عيد، والثاني بعنوان "اللغة وبناء المشهد الشعري.. دراسة في البنية النصية عند حجازي" د. حسام جايل، أما الثالث فهو دراسة نقدية بعنوان "في الأدب السيناوي المعاصر" د. سمير محسن.

وتعقد بالتوازي مائدة مستديرة بقاعة نادي الأدب، بعنوان "حول شخصية المؤتمر الكاتب محمد جبريل"، يديرها أحمد فضل شبلول، ويشارك فيها د. زينب العسال والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف.



وتتواصل فعاليات اليوم الأول مع الجلسة البحثية الثانية في الثانية عشرة والنصف ظهرا، بعنوان "الرواية وآليات التعبير عن المجتمع المصري وصراع الهويات"، يديرها: د. عاطف عبيد، وتشمل مناقشة أربعة أبحاث، الأول بعنوان "تحولات الهوية المصرية في الرواية التاريخية..ثلاثيات ريم بسيوني نموذجا" د. سوزان شاهين. البحث الثاني بعنوان "تحولات الهوية وتمثيلاتها السردية في رواية الأزبكية: تشكُّل الهوية المصرية بين التاريخ والتخييل" د. كمال اللهيب، الثالث بعنوان "تمثلات الهوية في رواية قلبي ليس في جيبي لإحسان عبد القدوس – مقاربة سوسيوثقافية" د. سعيد فرغلي، البحث الرابع "خصوصية النص القصصي عند نجيب محفوظ -بنية الأمكنة غير الحيادية" د. حمدي النورج.



وفي الخامسة مساء تشهد مكتبة بئر العبد أمسية شعرية بعنوان "النجاح"، يديرها رضوان المنيعي.

وفي السادسة مساء تعقد الجلسة البحثية الثالثة بعنوان "الرواية وآليات التعبير عن المجتمع المصري وصراع الهويات"، ويديرها الروائي صبحي موسى، وتشمل مناقشة أربعة أبحاث، الأول بعنوان "ذوبان الهوية النوبية.. قراءة في روايتين" د. حسين حمودة، الثاني بعنوان "صراع الهويات في الرواية المصرية: دراسة في البنية الرمزية والهوية القومية في رواية عودة الروح لتوفيق الحكيم" ريهام سيد ماجد، الثالث بعنوان "فنية التمسك بالهوية في رواية نساء المحمودية لمنير عتيبة" د. هشام رسلان، أما الرابع عنوانه "رواية الطوق والأسورة ليحيى الطاهر عبد الله ورصد التحولات والمتناقضات في المجتمع لتشكيل صورة كلية لقرية نائية" سعيد شحاتة.

وفي الثامنة والنصف مساء تعقد الجلسة البحثية الرابعة بعنوان "تحولات القصة القصيرة المصرية آفاق الرؤية والتجريب"، ويديرها شريف العصفوري، وتشمل ثلاثة أوراق بحثية، الأولى بعنوان "بين التقليد والتجريب دراسة في القصة القصيرة المصرية" د. محمد أحمد عبد الراضي أبو زيد، والثانية بعنوان "درامية النص الأدبي.. قراءة في جماليات النثر عند أبي العلاء المعري - رسالة الصاهل والشاحج نموذجا" د. محمد السيد علي مرسي، أما الثالثة بعنوان "الدراما بين النص واللون.. قراءة في البنية البصرية للنص الأدبي المعالج تشكيليًا -أغلفة الكتب أنموذجا" د. أحمد جمال عيد.

وتختتم فعاليات اليوم الثاني مع أمسية شعرية غنائية تقام بالتوازي مع الجلسة الرابعة، وذلك على مسرح قصر ثقافة العريش، ويديرها علاء أبو خلعة.

وتبدأ فعاليات اليوم الثالث في العاشرة صباح يوم الأحد ٢٨ ديسمبر، مع الجلسة البحثية الخامسة "المعالجات الدرامية للنص الأدبي في الوسائط الفنية المختلفة"، يديرها د. صلاح سالم، وتضم أربعة أبحاث، الأول بعنوان "سينوغرافيا مسرح الستينيات من الإطارية إلى الدراما" هبة رجب شرف الدين، والثاني بعنوان "المعالجة الدرامية للنص الأدبي" سارة أبو ريا، ويحمل الثالث عنوان" وظائف الإعداد المسرحي المعاصر في مصر 2015 - 2025" محمد علام، أما الرابع بعنوان "البوسطجي من أدبية النص إلى الدراما السينمائية" د. منير فوزي.

وتتواصل فعاليات اليوم مع الجلسة البحثية السادسة في الثانية عشرة والنصف ظهرا، وتأتي بعنوان "الصناعات الثقافية المصرية وفاعليات القوى الناعمة"، يديرها حاتم عبد الهادي، وتشمل مناقشة أربعة أبحاث، الأول بعنوان "خصوصية الإبداع ومكونات التكوين قراءة في سيرة الموسيقار محمود الشريف" حسن زكي، والثاني بعنوان "الذكاء الاصطناعي كأداة لحماية وتعزيز الخصوصية الثقافية - دراسة مقارنة لتطبيقاته في الصناعات الثقافية" د. زين عبد الهادي، الثالث بعنوان "الصناعات الثقافية من تعزيز الخصوصية إلى تحقيق الأمن الثقافي" أحمد فوزي بدوي، الرابع بعنوان "الصناعات الثقافية الإبداعية ومؤتمر أدباء مصر" د. إبراهيم محمد السيد عطية.

وفي الثانية عشرة والنصف ظهرا تعقد المائدة المستديرة الثانية بالتوازي، بقاعة نادي الأدب، تحت عنوان "صياغة مدونة السلوك الثقافي والاجتماعي في الدراما"، ويديرها محمود دوير.

وفي السادسة مساء تعقد الجلسة البحثية السابعة بعنوان "المعالجات الدرامية للنص الأدبي في الوسائط الفنية المختلفة"، يديرها: د. وليد شوشة، وتشمل مناقشة أربعة أوراق بحثية، الأولى بعنوان "التحول القيمي والمجتمعي لصورة الفتوة عبر تاريخ السينما المصرية من عاشور الناجي حتى عبده موته في ضوء نظرية الانعكاس" د. صفاء البيلي، وتأتي الثانية بعنوان "التناص مع التراث في الدراما التلفزيونية المعاصرة- مسلسل جودر نموذجا" منى وفيق أبو النصر، وتحمل الثالثة عنوان "تمثيلات طقس الزار في الدراما المصرية.. قراءة في حضور الفولكلور داخل المشهد الدرامي الراهن" مروة سعيد يوسف، أما الورقة البحثية الرابعة بعنوان "الخصوصية الثقافية للطبيعة في السنيما المصرية فيلم عرق البلح لرضوان الكاشف" نورا سمير غنيم.



وفي الثامنة والنصف مساء تعقد الجلسة البحثية الثامنة بعنوان "الصناعات الثقافية المصرية وفاعليات القوى الناعمة"، يديرها الشاعر عبده الزراع، وتشمل مناقشة أربعة أبحاث، الأول بعنوان "الصالونات الثقافية في المجتمعات المحلية.. تحديات الواقع ونظرة مستقبلية – صالون آفاق الثقافي بأسيوط نموذجا" سارة الليثي، ويأتي الثاني بعنوان "العدالة والتنمية من منظور ثقافي مشروع كشك كتابك نموذجا - دراسة أنثروبولوجية" أميمة محمد جودة، الثالث "من محطة باب الحديد إلى ستوديو مصر القطار صناعة ثقافية وطنية" عربي كمال، والرابع "الهيئات الرسمية والجمعيات الأهلية ودورها في دعم الصناعات ذات الخصوصية الثقافية" د. ابتهال العسلي.

ويشهد مسرح القصر أمسية شعرية غنائية بالتوازي، يديرها د. عبد الكريم الشعراوي، أما قاعة السينما فتشهد أمسية قصصية يديرها حسن غريب.

وتبدأ فعاليات اليوم الختامي بعقد الجلسة البحثية التاسعة في العاشرة صباحا، بعنوان "حضور الأدب الشعبي في المشهد الثقافي الراهن"، يديرها د. أسماء عبد الرحمن، وتشمل مناقشة ثلاثة أبحاث، الأول بعنوان "أثر الخصوصية الثقافية للمجتمع على أعمال النحاتين الفطريين -واحة الخارجة نموذجا"، د. علاء حسب الله، والثاني بعنوان "التراث الشعبي في الدراما المصرية المعاصرة كأداة لترسيخ الهوية الوطنية - دراسة تحليلية تاريخية على مسلسل الفتوة" سعيد طه، ويأتي الثالث بعنوان "تحقيق مخطوطات التراث الشعبي.. مدخل للبحث عن الخصوصية الثقافية " د. هشام عبد العزيز.

وتستقبل قاعة السينما الجلسة البحثية العاشرة بالتوازي، تحت عنوان "حضور الأدب الشعبي في المشهد الثقافي الراهن"، يديرها محمد ناجي، وتشمل ثلاثة أبحاث أيضا، الأول بعنوان "الخصوصية الثقافية في المسرح المصري - الفلاح الفصيح نموذجا" د. عبد الكريم الحجراوي، ويأتي الثاني بعنوان "الفولكلور وتجليات الهوية في رواية أيام الإنسان السبعة لعبد الحكيم قاسم" أشرف أيوب معوض، أما الثالث بعنوان "حضور الأدب الشعبي في المشهد الراهن.. استلهام الفولكلور والتراث الشعبي" عطا الله الجداوي.

وتتواصل فعاليات اليوم في الثانية عشرة والنصف ظهرًا مع المائدة المستديرة الثالثة بقاعة السينما، وتحمل عنوان "المكرمون"، ويديرها د. زينب العسال.

كما تعقد الجلسة البحثية الحادية عشرة بالتوازي، بقاعة المحاضرات، يديرها محمود طبل، وتحمل عنوان "المحافظة المضيفة"، وتشهد مناقشة أربعة أوراق بحثية، الأولى بعنوان" الخصوصية الثقافية في الشعر المصري المعاصر - النتاج الشعري لشعراء العريش أنموذجا" د. حازم ماهر عبد الرشيد، وتأتي الثانية بعنوان "شعر العامية في سيناء من المشابهة والاختلاف إلى التذوق وفق منظور النقد الثقافي" أمل سالم، الثالثة بعنوان "الشعر البدوي في سيناء من خلال سبعة دواوين" مسعد بدر، أما الورقة البحثية الرابعة فعنوانها "السردية السيناوية بين الواقع والمأمول" بهاء صالحي.

ويعقد المؤتمر بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية، وينفذ من خلال الإدارة العامة للثقافة العامة، وإدارة المؤتمرات وأندية الأدب برئاسة الشاعر وليد فؤاد، وينفذ بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، بإدارة د. شعيب خلف وفرع ثقافة شمال سيناء، وتختتم فعالياته بعقد جلسة التوصيات في الثامنة والنصف مساء، إلى جانب تكريم عدد من الرموز الإبداعية في مصر، وتكريم خاص لمبدعي شمال سيناء من الأدباء والنقاد الذين قدموا إسهامات متميزة في الحياة الأدبية والثقافية المصرية.