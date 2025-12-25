قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

رئيس بحوث الصحراء يلتقي بمحافظ الوادي الجديد لمناقشة تعزيز التنمية الزراعية

رئيس بحوث الصحراء ومحافظ الوادي الجديد
رئيس بحوث الصحراء ومحافظ الوادي الجديد
شيماء مجدي

قام الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، بتكليف من السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بزيارة رسمية إلى محافظة الوادي الجديد، وذلك لمتابعة المشروعات الزراعية الجاري تنفيذها بالمحافظة، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، وفي إطار التنسيق الدائم بين مركز بحوث الصحراء ومحافظة الوادي الجديد لدعم جهود التنمية الزراعية المستدامة.


في مستهل زيارته للمحافظة إلتقي رئيس مركز بحوث الصحراء بالسيد اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، وذلك بحضور الدكتور مجد المرسي، مدير مديرية الزراعة بالوادي الجديد، حيث تم اطلاع  محافظ الوادي الجديد، على ما تم تنفيذه من أعمال حصر وتصنيف التربة التي ينفذها مركز بحوث الصحراء بمنطقة جنوب منخفض باريس، والتي تهدف إلى تقييم الخصائص الطبيعية والكيميائية للتربة وتحديد أنسب الاستخدامات الزراعية لها، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية ودعم خطط التوسع الأفقي للرقعة الزراعية بالمحافظة، وفق أسس علمية دقيقة.

وخلال اللقاء تم مناقشة ووضع الخطوات التنفيذية اللازمة لتنفيذ مشروع حماية مجمع الحرير من أخطار زحف الرمال، والذي ينفذه مركز بحوث الصحراء، في إطار جهوده لحماية المشروعات التنموية القائمة من التحديات البيئية، وضمان استدامتها وتعزيز قدرتها الإنتاجي وإطلاع رئيس المركز اللواء الزملوط علي كافة الخطوات التنفيذية التي سيتخذها ىالمركز قبل البدء في تنفيذ المشروع.

و أكد شوقي أن مركز بحوث الصحراء يضع محافظة الوادي الجديد ضمن أولوياته التنموية، لما تمتلكه من مقومات واعدة للتنمية الزراعية، مشددًا على استمرار التعاون مع المحافظة لتقديم الدعم الفني والعلمي، وتنفيذ حلول تطبيقية تسهم في تحقيق تنمية زراعية متكاملة ومستدامة.

 الدعم اللوجستي للفرق البحثية

وأشار رئيس المركز إلى أن محافظة الوادي الجديد تشهد طفرة حقيقية في التنمية الزراعية خلال تولي اللواء دكتور محمد سلمان الزملوط مسؤولية المحافظة، مؤكدًا أن المحافظة توفر كافة أوجه الدعم اللوجستي للفرق البحثية العاملة في خدمة التنمية الزراعية بالمحافظة.

