عاجل
ترامب: نحتاج إلى جرينلاند من أجل الأمن القومي وليس من أجل المعادن
عرض 1.4 مليون دولار .. الأهلي المصري يتحرك بقوة لضم مهاجم كونغولي
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 23-12-2025
تفاصيل إصابة مصطفى محمد ومحمد حمدي في مباراة زيمبابوي
الأكبر في التاريخ.. ترامب يعلن بناء سفينة حربية جديدة
سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 وتحديثات السوق
مندوب مصر بالأمم المتحدة: مصر ترفض التدفق غير المشروع للسلاح والمرتزقة إلى السودان
احتفالا بالفوز على زيمبابوي.. محمد صلاح ينشر صورته مع عمر مرموش
كأس أمم أفريقيا.. أول تعليق من حسام حسن بع الفوز على زيمبابوي
ياسر إبراهيم: روح الفراعنة حسمت الفوز أمام زيمبابوي
120 دقيقة رعب.. إخماد حريق مخزن الأخشاب في المرج
التحفظ على 7 ملايين جنيه من مضبوطات تجارة النقد الأجنبي
أخبار البلد

لبحث التعاون المشترك.. بحوث الصحراء يستقبل وفداً علمياً من جامعة سلجوق التركية

شيماء مجدي

استقبل مركز بحوث الصحراء، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وفدًا علمياً من جامعة سلجوق بمدينة قونيا بجمهورية تركيا،  لبحث سبل التعاون المشترك في المجالات البحثية ذات الأولوية، وعلى رأسها الزراعة الإيكولوجية، والزراعة الذكية مناخيًا، ونظم الزراعة منخفضة الكربون، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي الدولي وتبادل الخبرات العلمية.

 آفاق الشراكة في مجالات البحث التطبيقي

وعقد الدكتور حسام شوقي رئيس المركز، لقاء مع الوفد في مستهل الزيارة، حيث تناول اللقاء آفاق الشراكة في مجالات البحث التطبيقي، وبناء القدرات، وتبادل الباحثين، وتنفيذ مشروعات بحثية مشتركة تستهدف تعزيز الاستدامة الزراعية والتكيف مع التغيرات المناخية، خاصة في البيئات الجافة وشبه الجافة.

وخلال اللقاء تم استعراض التخصصات العلمية لمركز بحوث الصحراء، وخبراته في إدارة الموارد الطبيعية، واستصلاح الأراضي، والموارد المائية، ودراسة النظم البيئية الصحراوية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويعزز دور البحث العلمي في مواجهة تحديات الأمن الغذائي والتغير المناخي على المستويين الإقليمي والدولي، لا سيما في ضوء استضافة تركيا لمؤتمر المناخ القادم (COP31).

حضر اللقاء: الدكتور أحمد محمد، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة طنطا، والدكتور فوزي يونس، أستاذ ورئيس وحدة فسيولوجيا الأقلمة بمركز بحوث الصحراء.

بحوث الصحراء سلجوق سلجوق التركية الزراعة

