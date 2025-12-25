اتحاد الصناعات المصرية يتمم تشكيل مجلس إدارته للدورة (2025-2029) بانتخاب محمد زكي السويدي رئيساً

أعلن اتحاد الصناعات المصرية عن اكتمال تشكيل مجلس إدارته للدورة الجديدة (2025-2029) وذلك بعد ان تم انتخاب ٢١ عضوا بالانتخاب المباشر ممثلين لعدد ٢١ غرفة صناعية وصدور قرار وزير الصناعة رقم ٤٤٩ لسنة ٢٠٢٥ بتعيين سبعة أعضاء بمجلس إدارة الاتحاد.

وقد شهدت الجلسة الإجرائية للمجلس انتخاب المهندس محمد زكي السويدي رئيساً للاتحاد،

وشملت نتائج الانتخابات الداخلية انتخاب كل من:

المهندس طارق توفيق – وكيلاً للاتحاد.

المهندس محمود سرج – وكيلاً للاتحاد.

كما استكملت هيئة المكتب هيئتها بانتخاب كل من:

خالد أبو المكارم – عضواً بهيئة المكتب.

المهندس أشرف الجزايرلي – عضواً بهيئة المكتب.

وبهذه الانتخابات، يكون مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية قد تم تشكيله بالكامل، ليبدأ مهامه الرسمية للدورة ٢٠٢٥ - ٢٠٢٩.