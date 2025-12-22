البيلي رئيسا لغرفة صناعات الطباعة وإلياس ممثلا في مجلس الاتحاد

أسفرت انتخابات غرفة صناعات الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات عن تشكيل مجلس إدارة الغرفة لدورة 2025–2029، وذلك عقب انتهاء أعمال التصويت واعتماد النتائج رسميا.

وأسفرت النتائج عن فوز سمير البيلي بمنصب رئيس غرفة صناعات الطباعة والتغليف، بينما جرى اختيار أشرف إمام ورابح الشريف نائبين لرئيس الغرفة، في إطار تشكيل يعكس تنوع الخبرات داخل القطاع.

كما تم انتخاب محمود السعدني وأيمن البدري ضمن هيئة مكتب الغرفة، بما يدعم استقرار العمل المؤسسي ويعزز قدرة الغرفة على تنفيذ خططها خلال الدورة الجديدة.

وفي السياق ذاته، جرى اختيار نديم إلياس ممثلًا لغرفة صناعات الطباعة والتغليف في مجلس إدارة اتحاد الصناعات، بما يضمن نقل رؤى ومطالب القطاع داخل أروقة الاتحاد.

وتأتي هذه النتائج في وقت يشهد فيه قطاع الطباعة والتغليف تحديات وفرصًا متزايدة، مع تطلع مجلس الإدارة الجديد إلى تعزيز تنافسية الصناعة، ودعم الشركات العاملة بالقطاع، وتوسيع فرص النمو خلال السنوات الأربع المقبلة.