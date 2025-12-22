قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسيرات تابعة للدعم السريع تستهدف مدينة كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان
سر خوض الأهلي مباراة غزل المحلة في كأس العاصمة بالناشئين
محمد المهندس رئيسا لغرفة الصناعات الهندسية و العايدي وداوود وكيلين
النيابة العامة: أعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة ليس لديهم خبرة أو دراية
خضوع نيمار دا سيلفا لجراحة عاجلة في سانتوس
الفضة تسجل مستويات تاريخية غير مسبوقة والأوقية عند 70 دولارا
أحمد أبو مسلم: صلاح صاحب عقلية احترافية.. ويضع كامل تركيزه مع مصر في أمم أفريقيا
بعد تداول منشورات عن تحر.ش عامل أسانسير بسوهاج.. الأمن ينفي تلقي أي بلاغات
مفاجأة.. إحالة رئيس إدارة اتحاد السباحة وآخرين للجنايات في وفاة السباح يوسف
حكم استخدام حقن البوتكس للتداوي.. الإفتاء توضح متى يكون جائزا شرعا
النيابة العامة تأمر بتقديم المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد أحمد عبد الملك للمحاكمة الجنائية العاجلة
النيابة العامة تأمر بتقديم المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد للمحاكمة الجنائية العاجلة يوم الخميس ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥
البيلي رئيسا لغرفة صناعات الطباعة وإلياس ممثلا في مجلس الاتحاد

سمير البيلي
سمير البيلي

أسفرت انتخابات غرفة صناعات الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات عن تشكيل مجلس إدارة الغرفة لدورة 2025–2029، وذلك عقب انتهاء أعمال التصويت واعتماد النتائج رسميا.

وأسفرت النتائج عن فوز سمير البيلي بمنصب رئيس غرفة صناعات الطباعة والتغليف، بينما جرى اختيار أشرف إمام ورابح الشريف نائبين لرئيس الغرفة، في إطار تشكيل يعكس تنوع الخبرات داخل القطاع.

كما تم انتخاب محمود السعدني وأيمن البدري ضمن هيئة مكتب الغرفة، بما يدعم استقرار العمل المؤسسي ويعزز قدرة الغرفة على تنفيذ خططها خلال الدورة الجديدة.

وفي السياق ذاته، جرى اختيار نديم إلياس ممثلًا لغرفة صناعات الطباعة والتغليف في مجلس إدارة اتحاد الصناعات، بما يضمن نقل رؤى ومطالب القطاع داخل أروقة الاتحاد.

وتأتي هذه النتائج في وقت يشهد فيه قطاع الطباعة والتغليف تحديات وفرصًا متزايدة، مع تطلع مجلس الإدارة الجديد إلى تعزيز تنافسية الصناعة، ودعم الشركات العاملة بالقطاع، وتوسيع فرص النمو خلال السنوات الأربع المقبلة.

