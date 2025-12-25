المجلس القومي للمرأة يشارك في معرض ديارنا في مدينة الجونة

يشارك المجلس القومي للمرأة في فعاليات معرض «ديارنا»، المقام بمدينة الجونة بمحافظة البحر الأحمر، خلال الفترة من 25 ديسمبر 2025 وحتى 2 يناير 2026، وذلك في إطار أنشطة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وبمشاركة نخبة من رائدات الأعمال من محافظات شمال وجنوب سيناء، والإسكندرية، والبحر الأحمر، وسيوة.

وأكدت مي محمود، مدير عام الإدارة العامة لتنمية المهارات بالمجلس، أن مشاركة المجلس في المعرض تأتي في إطار حرصه على دعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز فرص تسويق المنتجات الحرفية والتراثية التي تنتجها السيدات في مختلف المحافظات، بما يسهم في فتح آفاق جديدة أمام رائدات الأعمال وربطهن بالأسواق المحلية والسياحية.

وأضافت أن جناح المجلس يضم مجموعة متنوعة من المنتجات المتميزة، شملت الرسم على القماش، والحقائب المطرزة، والملابس التراثية ذات التصميمات العصرية، إلى جانب الحُلي والمشغولات اليدوية التي تعكس ثراء وتنوع التراث الثقافي للمحافظات المشاركة. وأوضحت أن المعروضات تم اختيارها بعناية مع مراعاة جودة الخامات، ودقة التنفيذ، وابتكار التصميمات، بما يعكس مستوى التدريب والتأهيل الذي تلقته السيدات ضمن برامج المجلس المختلفة.

يُذكر أن معرض «ديارنا» يشارك فيه أكثر من 65 عارضًا وعارضة من مختلف محافظات الجمهورية، كما يشهد تنظيم عدد من الورش الفنية والحرفية على هامش فعالياته، دعمًا للحرف التراثية وتمكينًا للسيدات اقتصاديًا.