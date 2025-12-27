قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مجلس تجارة عين شمس يوافق على 10 ​منح دراسية كاملة للطلاب المتفوقين

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

​عقد مجلس كلية التجارة بجامعة عين شمس اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور فريد محرم الجارحي، عميد الكلية، وبمشاركة رفيعة المستوى من الأستاذ عبد الحميد أبو موسى، محافظ بنك فيصل الإسلامي، وبحضور وكلاء الكلية، ورؤساء الأقسام العلمية، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس، وذلك لمناقشة عدد من الملفات التعليمية والتنموية الهامة.


واستهل الدكتور فريد محرم الجارحي أعمال المجلس بكلمة ترحيبية، أعرب خلالها عن اعتزازه الكبير بالنجاح اللافت الذي حققه المؤتمر الدولي الأول لكلية التجارة تحت عنوان «الابتكار والتكنولوجيا المالية… آفاق جديدة للاقتصاد والاستثمار»، والذي استضافته دار الحرس الجمهوري يوم 23 ديسمبر الجاري، مشيرًا إلى أن المؤتمر جاء ثمرة عمل جماعي وتخطيط مؤسسي يعكس مكانة جامعة عين شمس وكلية التجارة على المستويين الأكاديمي والبحثي.


وخلال الاجتماع، استعرض عميد الكلية عرضًا مرئيًا وثّق أبرز كواليس التنظيم، والجلسات العلمية، والمناقشات البحثية التي شهدها المؤتمر، مؤكدًا أن التفاعل الكبير من المشاركين والخبراء والمتخصصين يعكس أهمية الموضوعات التي تناولها المؤتمر وارتباطها المباشر بقضايا الاقتصاد الوطني والتحول الرقمي.
وفي هذا السياق، ثمّن أعضاء مجلس الكلية الجهود الكبيرة التي بذلتها إدارة الكلية واللجان التنظيمية، معربين عن خالص تقديرهم لقيادة العميد، ومؤكدين التزامهم الكامل بتنفيذ توصيات المؤتمر وتحويلها إلى خطوات تنفيذية تدعم الاقتصاد الوطني وتواكب متطلبات سوق العمل.


وفي سابقة هي الأولى من نوعها بتاريخ كلية التجارة، وافق مجلس الكلية على إطلاق برنامج منح دراسية كاملة مخصص لأوائل الفصل الدراسي الأول من طلاب الفرقة الأولى بشعبة الدراسة باللغة العربية للعام الجامعي الحالي، بواقع 10 منح دراسية كاملة، تتيح للطلاب المتفوقين التحويل إلى برامج الساعات المعتمدة مع تحمل كافة المصروفات الدراسية، وذلك بدعم كامل من بنك فيصل الإسلامي، في خطوة تعكس دعم التميز الأكاديمي وتكافؤ الفرص.


وأكد المجلس أن هذه المبادرة تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الكلية والمؤسسات المصرفية الوطنية، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة علميًا ومهنيًا تلبي احتياجات سوق العمل.


كما ناقش المجلس عددًا من الملفات الأكاديمية، حيث صادق على محاضر لجان شؤون التعليم والطلاب، والدراسات العليا والبحوث، وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والسلامة والصحة المهنية، إلى جانب اعتماد نتائج مرحلة البكالوريوس بنظام التعلم المدمج للشراكات مع الجامعات الأخرى.


وأعلن المجلس عن تشكيل لجان متخصصة لتحديث اللوائح الدراسية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، بما يتوافق مع نظام الساعات المعتمدة وقرارات المجلس الأعلى للجامعات، مع التأكيد على متابعة الانضباط الأكاديمي وتطوير العملية التعليمية.

وقال الدكتور فريد محرم الجارحي، عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، إن نجاح مؤتمر الابتكار والتكنولوجيا المالية يؤكد أن كلية التجارة تسير بخطى ثابتة نحو الريادة الأكاديمية وربط التعليم بالاقتصاد الحقيقي، متابعا: وإطلاق برنامج المنح الدراسية بالتعاون مع بنك فيصل الإسلامي يعكس إيماننا بأن دعم الطلاب المتفوقين هو استثمار حقيقي في مستقبل الوطن، ونسعى خلال المرحلة المقبلة إلى تحويل توصيات المؤتمر إلى برامج ومبادرات عملية تخدم الاقتصاد المصري وتواكب التحولات العالمية في القطاع المالي».

كما ناقش المجلس آليات تطوير العملية التعليمية ومتابعة الانضباط الأكاديمي، معلناً عن تشكيل لجان متخصصة لتحديث اللوائح الدراسية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا بما يتواكب مع نظام الساعات المعتمدة وقرارات المجلس الأعلى للجامعات.

​ووافق المجلس  على عدد من التعيينات والترقيات لعدد من أعضاء هيئة التدريس في وظائف أساتذة مساعدين ومدرسين، وتعيين منسق أكاديمي لبرنامج الشهادات المهنية في المحاسبة، فضلاً عن البت في الالتماسات المقدمة من الطلاب والباحثين ومتابعة ملفات جودة التعليم، مؤكدين جميعاً على مواصلة العمل بروح الفريق لتعزيز ريادة الكلية في المجالات العلمية والبحثية.

تحذير طبي: مشروب شائع في كل بيت يرهق الكلى أكثر من الملح

برج السرطان حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025..تواصل بصدق مع من تحب

برج العذراء حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025.. لا تتردد في طلب المساعدة

برج القوس حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025.. راجع التفاصيل

