يرصد موقع صدى البلد أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم السبت 27-12-2025

سعر الأسماك اليوم:



البلطي: من 58 إلى 62 جنيه للكيلو

البلطي المتوسط: من 53 إلى 57 جنيه للكيلو

ماكريل مجمد: من 110 إلى 180 جنيه للكيلو

السبيط والكاليماري: من 250 إلى 400 جنيه للكيلو

الكابوريا: من 50 إلى 180 جنيه للكيلو

الجمبري الجامبو: من 960 إلى 1160 جنيه للكيلو

جمبري النوع الأول: من 840 إلى 940 جنيه للكيلو

جمبري النوع الثاني: من 720 إلى 800 للكيلو

البوري: من 180 إلى 240 جنيه للكيلو

فيليه البلطي: من 75 إلى 275 جنيه للكيلو

قشر البياض: من 180 إلى 310 جنيه للكيلو

المكرونة السويسي: من 75 إلي 145 جنيه للكيلو