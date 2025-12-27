قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاحتلال يستخدم المدرعات والروبوتات المفخخة ويكثف القصف شرق غزة
موعد ومكان عزاء المخرج داود عبد السيد
جماهير الزمالك تنتظر التألق.. عودة بنتايج تهز القلعة البيضاء
اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية لرفض اعتراف اسرائيل بأرض الصومال
السكك الحديدية تسيّر الرحلة 42 ضمن مشروع العودة الطوعية للأشقاء السودانيين| صور
إذاعة الاحتلال: الجيش فرض حظر تجول كاملا على بلدة قباطية بالضفة الغربية
الاحتمال الأقرب.. منافس مصر في دور الـ 16 بـ كأس أمم إفريقيا
من تجنيد قُصّر إلى تسريب أسرار عسكرية.. إسرائيل تكشف 35 قضية تجسس لصالح إيران
مفيش وقت إضافي.. اجراء حاسم في مواجهة الأهلي والمصرية للاتصالات بكأس مصر
سامحوني على أي تقصير.. سر بكاء حسام حسن في لقاء مصر وجنوب إفريقيا
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري السبت27-12-2025
موعد مباراة مصر وأنجولا بكأس أمم أفريقيا 2025.. القنوات المجانية الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

أخطاء شائعة عند الاستحمام في الشتاء تضر صحتك.. احذرها

الاستحمام في الشتاء
الاستحمام في الشتاء
خالد يوسف

حذرت أبحاث عديدة من الاستحمام في الشتاء، مؤكدة أنه أمر يحتاج لعدة محاذير حتى لا تتحول أحد صور النظافة الشخصية والشعور بالدفء إلى مشكلات صحية خطيرة، فمع انخفاض درجات الحرارة، يصبح الحمام الساخن ملاذًا لزيادة النشاط في الجسم والتقليل من الشعور بالبرودة، إلا إن هناك بعض الأخطاء الشائعة التي قد تجعل الأمر سببًا للإصابة بالأمراض التنفسية، أو الجلدية المختلفة، وفقا لصحيفة «ذا صنداي تايمز» البريطانية.

فوائد الاستحمام

فوائد الاستحمام متعددة، وتشمل تلك الفوائد ما يلي:

ـ تحسين رائحة الجسم.

ـ تساعد على إيقاظك.

ـ إنشاء روتين صباحي قد يشمل ممارسة الرياضة.

أخطاء شائعة عند الاستحمام في الشتاء

وتوجد العديد من الأخطاء الشائعة عند الاستحمام في الشتاء، التي من شأنها أن تزيد البرد، والتي كشف عنها عدة أطباء متخصصين، حول المعايير الخاصة بالاستحمام في الشتاء.

ـ الخروج في الهواء

كشف أحد الأطباء المشاركين في الأبحاث، أن أحد أبرز الأخطاء الشائعة عند الاستحمام في الشتاء، الخروج في الهواء الطلق بعد الاستحمام بالماء الدافئ، ما يزيد من فرص الإصابة بالأمراض الفيروسية والبرد: «لازم يكون محافظ على درجة حرارة المكان، وبلاش نخرج للهواء لأن وقتها هيصاب بالبرد».

ـ استخدام منتجات ضارة على الجسم

أوضح طبيب، أنه مع التغيرات المناخية وانخفاض درجات الحرارة، فاستخدام بعض المنتجات التجميلية أو منتجات الاستحمام التي تحتوي على مواد كيماوية أو معطرات قد تسبب حساسية للجلد وتهيجًا مُسببا للحكة والالتهاب.

ـ الاستحمام صباحا بدلا من المساء

يفضل كثيرون بدء يومهم بدش صباحي، لكن الأطباء ينصحون بالعكس، فالاستحمام المسائي يساعد على إزالة العرق والتلوث وبقايا منتجات البشرة التي تتراكم خلال اليوم. ويقول كينتلي:“النوم ببشرة نظيفة يقلل من انسداد المسام ويحافظ على صحة الجلد والشعر”.

ـ الاستحمام بمياه باردة في الشتاء

أوضح الأطباء، أن الاستحمام بماء بارد في فصل الشتاء لا يقوي جهاز المناعة، كما يروج البعض، وذلك لأن متوسط درجة حرارة الإنسان الطبيعي 37 درجة، لذا التعرض للمياة الباردة يقلل من نسبة ضخ الدم في عضلة القلب، ويتسبب في ارتفاع في ضغط الدم، خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

ـ استنشاق بخار الماء الساخن

وفقًا لموقع  Times of India، من أكثر المخاطر استنشاق البخار عند الاستحمام بالماء الساخن، خاصة في حال التهوية الضعيفة في الحمام، ما قد يؤدي إلى تراكم غاز أكسيد الكربون في الجو، المتسرب إلى مجرى الدم، وهو يهدد الحياة على التو.

ـ استخدام المياة الساخنة بشكل كبير

وفقًا لما ذكره البحث فإن استخدام المياه الساخنة بشكل كبير يؤدي إلى توسيع في الأوعية الدموية، ما يزيد من تدفق الدم بشكل أكبر، وانخفاض في ضغط الدم.

ـ استخدام الليفة (اللوفة)

يقول الأطباء، إن الليفة بيئة مثالية لتكاثر البكتيريا والفطريات بسبب رطوبتها الدائمة، مما قد يسبب التهابات في بصيلات الشعر، لذا يفضل غسلها جيدا وتجفيفها بعد كل استخدام وتغييرها كل بضعة أسابيع ، أو الاستغناء عنها تماماً والاكتفاء بغسل الجسم باليدين.

ـ تمشيط الشعر وهو مبلول

الشعر المبلول هش وسهل التكسر لذلك، تجنب استخدام الفرشاة ذات الشعيرات الكثيفة بعد الاستحمام مباشرة، واستبدلها بمشط واسع الأسنان، ثم بعد أن يجف الشعر جزئيا يمكن استخدام الفرشاة لتنعيم الأطراف.

مشاكل يسببها الاستحمام لفترة طويلة

يمكن أن يسبب الاستحمام لفترة طويلة المشاكل التالية:

ـ قد يصبح الجلد جافًا أو متهيجًا أو حاكًا

ـ قد يسمح الجلد الجاف المتشقق للبكتيريا والمواد المسببة للحساسية باختراق الحاجز الذي من المفترض أن يوفره الجلد، مما يسمح بحدوث التهابات الجلد وردود الفعل التحسسية.

ـ يمكن للصابون المضاد للبكتيريا أن يقتل البكتيريا الطبيعية، وهذا يخل بتوازن الكائنات الحية الدقيقة على الجلد ويشجع على ظهور كائنات أكثر صلابة وأقل صداقة وأكثر مقاومة للمضادات الحيوية

ـ تحتاج أجهزتنا المناعية إلى قدر معين من التحفيز بواسطة الكائنات الحية الدقيقة الطبيعية والأوساخ والتعرضات البيئية الأخرى من أجل تكوين أجسام مضادة واقية وذاكرة مناعية.

ـ كما تحذر هارفارد هيلث من أن "المياه التي ننظف بها أنفسنا قد تحتوي على أملاح ومعادن ثقيلة وكلور وفلورايد ومبيدات حشرية ومواد كيميائية أخرى.

أخطاء شائعة عند الاستحمام الاستحمام في الشتاء النظافة الشخصية مشكلات صحية خطيرة الحمام الساخن الأمراض التنفسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

بعد جنون الأسعار.. نصيحة عاجلة تحقق مكاسب من شعبة الذهب

أسعار الدواجن

5 جنيهات فى الكيلو.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

عمرو زكى

جدل تحكيمي جديد.. عمرو زكي يشكك في صحة ركلة جزاء محمد صلاح

الدكتورة حنان قرني مدير عام المجازر مع محررة صدى البلد

مدير عام المجازر لـ«صدى البلد»: رخص الأسعار الشديد «إنذار خطر».. وهذه أهم نصائح شراء اللحوم والدواجن

الطقس في مصر

الأقمار الصناعية ترصد سحبا منخفضة وأمطارا غزيرة قادمة| حالة الطقس

منتخب مصر

شاهد | خناقة التوأم حسام وإبراهيم مع مدرب منتخب جنوب إفريقيا

حالة الطقس

الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا عن طقس الساعات المقبلة

منتخب مصر

القنوات الناقلة وموعد مباراة منتخب مصر أمام أنجولا في أمم أفريقيا 2025

ترشيحاتنا

فضل الصيام في شهر رجب

فضل الصيام في شهر رجب .. 8 مكافآت ربانية للصائمين في الأشهر الحرم

هل نسيان الذنب من علامات القبول؟.. الإفتاء تجيب

هل نسيان الذنب من علامات القبول؟.. الإفتاء تجيب

المتحدث العسكري: الأكاديمية العسكرية المصرية تشكل مجلسًا علميًّا برئاسة وزير الأوقاف لمناقشة الملتحقين بدراسات ما بعد الدكتوراه

الأكاديمية العسكرية تشكل مجلسا علميا برئاسة وزير الأوقاف لهذا الغرض

بالصور

الشرقية في 2025.. قومي المرأة بالشرقية ينفذ 1670 ندوة توعوية حول القضية السكانية

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

طريقة عمل الأرز المعمر باللحمة.. بخطوات سهلة وطعم شهي

طريقة عمل الأرز المعمر باللحمة
طريقة عمل الأرز المعمر باللحمة
طريقة عمل الأرز المعمر باللحمة

بتكلفة 15 مليون جنيهاً..تركيب بلاط الإنترلوك لرفع كفاءة الشوارع والطرق الداخلية بمركزى ديرب نجم وفاقوس والإبراهيمية

تركيب بلاط الإنترلوك
تركيب بلاط الإنترلوك
تركيب بلاط الإنترلوك

ودع الحرقان.. أفضل علاج لجفاف العين بدون أدوية في المنزل

علاج جفاف العين
علاج جفاف العين
علاج جفاف العين

فيديو

نبوءات بابا فانجا 2026

كوارث وزلازل وصراعات عالمية.. نبوءات بابا فانجا عن عام 2026

ريهام عبد الغفور

بعد واقعة الصور المسيئة.. الفنانون يساندون ريهام عبد الغفور بقوة

شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف

بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف| ما السبب؟

صورة من الزيارة

وزير الصحة: كلية الطب بالقوات المسلحة تجمع بين الانضباط العسكرى والتفوق العلمى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد