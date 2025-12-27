بدء توريد قصب السكر لموسم 2026/2025 بشركة «أبوقرقاص الجديدة»

أعلنت شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية مصانع سكر أبوقرقاص الجديدة، اليوم السبت، انطلاق عمليات توريد وشحن محصول قصب السكر لموسم التصنيع 2026/2025.



وقالت الشركة في بيان لها أن الإعلان كافة يشمل مزارعي قصب السكر والهيئات الزراعية المتعاقدة مع الشركة على توريد المحصول من مختلف المناطق الزراعية التابعة للمصنع



ودعت الشركة، المزارعين والهيئات المتعاقدة إلى التوجه الفوري إلى مهندسي الإرشاد في المناطق الزراعية لتحديد وتنظيم احتياجاتهم من وسائل النقل اللازمة للشحن، سواء عبر القطارات السكة الحديد أو الشاحنات اللواري أو الجرارات الزراعية



وأكد البيان على أهمية التنسيق الكامل مع فرق الشركة الميدانية لضمان انتظام وسلاسة عمليات التوريد، مما ينعكس إيجابًا على كفاءة سير العمل داخل المصانع مع بدء الموسم الجديد.

يُذكر أن شركة سكر أبوقرقاص الجديدة تُعد أحد أعمدة صناعة السكر في مصر، وتساهم استعداداتها وترتيباتها المبكرة في تنظيم عملية التوريد الضخمة بما يخدم مصلحة المزارعين ويحافظ على جودة المحصول.

