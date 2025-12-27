رغم فوائده .. احترس من أضرار الشاي الأخضر

يمتلك الشاي الأخضر فوائد صحية عديدة، لكن الإفراط في تناوله أو الحساسية تجاه مكوناته قد يُسبب بعض الآثار الجانبية.

أضرار الشاي الأخضر



ووفقا لما جاء في موقع هيلث شوتس نكشف لكم أهم أضرار الشاي الأخضر.

مشاكل مرتبطة بالكافيين مثل الأرق والتوتر وزيادة معدل ضربات القلب وزيادة هرمون الكورتيزول.

يعاني بعض الأفراد أيضاً من عدم الراحة في المعدة، أو ارتجاع المريء، أو الغثيان بسبب التانينات والكافيين الموجودة في الشاي الأخضر.

يتداخل الشاي الأخضر مع امتصاص الحديد، مما قد يؤثر على الأفراد المصابين بفقر الدم الناتج عن نقص الحديد.

يؤدي الإفراط في تناول الكافيين إلى الإصابة بالصداع لدى الأشخاص الحساسين وقد يؤدي ذلك إلى إعاقة امتصاص الكالسيوم، مما يؤثر على صحة العظام.

ينبغي على النساء الحوامل توخي الحذر بسبب المستويات العالية من الكافيين في الشاي الأخضر، حيث يمكن أن يشكل ذلك مخاطر أثناء الحمل.

يُعدّ شرب الشاي الأخضر مفيدًا لصحة القلب والبشرة، ويساعد في التحكم بالوزن ولكن احرص على تناوله باعتدال، خاصةً لاحتوائه على الكافيين الذي قد يُسبب آثارًا جانبية عديدة مثل الأرق.