نشأت الديهي: مصر الأقوى صوتًا في رفض الإجراء الإسرائيلي ضد الصومال | فيديو
أعلن هدفه مع مودرن سبورت.. أحمد سامي: كان هيجيلي القلب لو فضلت في الاتحاد السكندري
الجميع يدعم منتخب مصر.. مُعلق كروي يشيد بفوز الفراعنة على جنوب إفريقيا ويثني على أداء صلاح
بالطقم الشتوي .. منتخب مصر يبدأ الاستعداد لمُواجهة أنجولا بكأس الأمم الأفريقية | شاهد
بمكياج ناعم وبطن مكشوف.. مايا دياب تلفت الأنظار بإطلالة جريئة تودّع بها 2025 | شاهد
إطلاق نار بمقر شرطة في ولاية أيداهو الأمريكية.. مقتـ.ـل المشتبه به واستنفار أمني واسع
نشأت الديهي: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال «طعنــة» لاستقرار القرن الإفريقي |فيديو
رئيس الصومال يعقد مشاورات وطنية لتعزيز وحدة البلاد واستقلالها
الأسرة أم المنصب الجديد السبب .. ليلة خروج نقيب المهندسين الآمن من النقابة
أصعب تكريم بعد استـ.شهاده .. والدة الشهيد عمرو السقا تسمح لطالب بجامعة بورسعيد ارتداء بدلة ابنها| شاهد
أكلوا مكرونة باللحمة.. محافظ الغربية يطمئن على 17 عاملاً أصيبوا بتسمم غذائي في المحلة|صور
اقتصاد

سعر الذهب عيار 24 اليوم 28-12-2025

الذهب
الذهب
محمد يحيي

شهدت أسعار أكبر أعيرة الذهب في مصر استقرار مع مطلع تعاملات اليوم الأحد الموافق 28-12-2025.

تسعيرة أكبر أعيرة الذهب

اسعار الذهب اليوم الخميس

آخر تحديث لسعر عيار 24 اليوم

وتضمن آخر تحديث لـ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6897 جنيه للبيع و 6937 جنيه للشراء

المعدن الأصفر ثابت

ثبت سعر المشغولات الذهبيةداخل السوق المحلي بدون تغيير مع بدء تعاملات صباح اليوم الأحد الموافق 28-12-2025

الذهب مستقر اليوم

وفقًا لحركة التداول داخل محلات الصاغة المصرية فقد ثبت الجرام من المعدن الأصفر دون تغيير.

سعر الذهب

تحركات الذهب

مع ختام تعاملات أمس السبت، تحرك سعر المشغول الأصفر بصورة طفيفة وسط حالة من التفاؤل لدي المتابعين.

الذهب يرتفع

وارتفع سعر جرام الذهب للمرة الثالثة بنهاية تعاملات اليوم مقدار 5 جنيهات على الأقل مقارنة بما كان عليه منذ الخميس الماضي.

اسعار الذهب اليوم

تجديد الصعود

وعلى مدار اليومين الماضيين ارتفعت وتيرة تصاعد سعر الذهب بمقدار اقترب من 265 جنيه في المتوسط وذلك لليوم الثالث على التوالي وسط حالة من الترقب وتنفس الصعداء داخل السوق المحلية

موقف الذهب في الأسابيع الماضية

وعلى مدار 4 أسابيع سابقة تعرض المعدن الأصفر لهزات متتالية افقدته 650 جنيه من قيمته في المتوسط إلا أنه عوض تلك الخسائر مع اقتراب نهاية العام الجاري.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب نحو 6035 جنيه .

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6897 جنيه للبيع و 6937 جنيه للشراء

أسعار الذهب اليوم الاثنين

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6035 جنيه للبيع و 6075 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5172 جنيه للبيع و 5202 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة 4023 جنيه للبيع و 4046 جنيه للشراء

سعر الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 48.28 ألف جنيه للبيع و 48.56 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

وصل سعر أوقية الذهب نحو 4534 دولار للبيع و 4535 دولار للشراء

للمرة الأولى في تاريخه.. الذهب يتجاوز 4500 دولار للأوقية مدعوما بالتوترات الجيوسياسية

سعر الذهب عالميًا 

انخفضت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي حيث عززت التوقعات المتزايدة بخفض أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل المعنويات.

 بينما واجه الذهب عمليات البيع لجني الأرباح قبل الاجتماع المرتقب.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.4% ليسجل أدنى مستوى عند 4163 دولار للأونصة، وذلك بعد أن سجل أعلى مستوى في 6 أسابيع عند المستوى 4264 دولار للأونصة، وبلغ هامش حركة الذهب 100 دولار.

وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 4226 دولار للأونصة ليغلق الأسبوع عند 4198 دولار للأونصة، بحسب تحليل جولد بيليون.

الذهب

استمر الذهب في التذبذب خلال معظم فترات الأسبوع الماضي حول المستوى 4200 دولار للأونصة في تحركات عرضية بدون اتجاه محدد، ليسجل السعر أعلى مستوى في 6 أسابيع قبل أن يتراجع عند اغلاق الأسبوع ليغلق تحت المستوى 4200 دولار للأونصة.

شهدت الأسواق الأسبوع الماضي تزايد في التوقعات بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي في طريقه إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماعه هذا الأسبوع بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل الاحتمالات في الأسواق إلى قرابة 90%.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم مال واعمال اخبار مص سعر أوقية الذهب سعر الجنيه الذهب سعر جرام الذهب سعر عيار 24 اليوم

