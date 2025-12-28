قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
معلق كروي : ثقتنا كبيرة في منتخب مصر لتحقيق لقب أمم أفريقيا
«الحديدي»: حسام حسن سيطر تكتيكيًا على مباراة جنوب أفريقيا وحسم التأهل |فيديو
الزمالك ضد بلدية المحلة الأبرز.. مباريات اليوم في كأس مصر والقنوات الناقلة
نيسان تقدم أريا 2026 الجديدة.. وهذه أسعارها عالميًا
محلل رياضي: منتخب مصر سيطر تكتيكيًا وأغلق كل مفاتيح لعب جنوب أفريقيا
لافروف: لا نرى أي رغبة حقيقية لدى زيلينسكي وأوروبا للتفاوض
لماذا صلاة الفجر خير من النوم؟.. الإفتاء: بسبب 22 جائزة لمُصليها
جمال شعبان يحذّر: البرد قد يُهدّد القلب ويُزيد خطر الجلطات | تفاصيل
وحدات بديلة لمُستأجري الإيجار القديم .. الشروط والضوابط الكاملة
النوم والمكيف والعادي .. مواعيد قطارات أسوان اليوم الأحد 28-12-2025 | تعرّف عليها
جدول مباريات اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025 .. والقنوات الناقلة
طقس اليوم .. شبورة كثيفة وأمطار تضرب هذه المناطق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بعد تقرير مستشفى العباسية للصحة النفسية.. قاتل صديقه المهندس أمام الجنايات

قاتل صديقه المهندس أمام الجنايات
قاتل صديقه المهندس أمام الجنايات
إسلام دياب

تستكمل محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025، المرافعة في محاكمة المتهم بقتل صديقه مهندس الإسكندرية، عقب إرفاق تقرير الحالة العقلية والنفسية للمتهم من مستشفى العباسية، لتقديمه إلى هيئة المحكمة.

كانت محكمة جنايات الإسكندرية، قررت برئاسة المستشار عبد الرحمن حافظ رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار طارق الصيرفي والمستشار شريف جبر والمستشار عمر سليم وسكرتير المحكمة أحمد يوسف حجاج، أولا عرض المتهم بقتل صديقه على مستشفى العباسية للطب النفسي لكتابة تقرير عن حالته النفسية، للكشف على قواه العقلية، وسماع شهود الإثبات استدعاء الطبيب الشرعي وحددت جلسة 28 ديسمبر، لاستكمال المرافعة، لاتهامه بقتل المجني عليه "ع.ا.ال".

تعود أحداث القضية المقيدة برقم  10703 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة كرموز، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة كرموز يفيد بورود بلاغ بقيام المتهم بإطلاق أعيرة نارية على المجني عليه، ما أدى إلى وفاته بدائرة القسم.

كشفت التحقيقات أن المتهم "ال.ر.ال" تربطه علاقة صداقة باالمجني عليه " عبدالله .ا.ال" وأنه نشب خلاف بينهما، لقيام المتهم بالتعدي على زوجة المجني عليه، بالسب والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع المجني عليه،  لشكايته لوالده، الذي قام بتعنيفه، على إثر ذلك قرر الانتقام منه ففكر فى التخلص منه من المجني عليه، فهداه شيطانه إلى قتله، فعقد العزم وبيت النية على ذلك وأعد العدة اللازمة، فاستأجر وحدة سكنية قريبة من سكن المجني عليه لمراقبته واشتري سيارة لتسهيل مراقبة المتوفي بالإضافة إلى شراء سلاح ناري والطلقات المستخدمة في الواقعة.

وأضافت التحقيقات أن المتهم حاول مقابلة المجني عليه بسكنه إلا أن المجني عليه رفض فقرر مقابلته بأحد المقاهي المجاورة بسكنه لإيهامه بانتهاء الخلاف فيما بينهما، بغرض معرفة مكان ومواعيد انتهاء عمل المجني عليه، ويوم الواقعة قرر تنفيذ مخططه الإجرامي، واستقل السيارة خاصته، وانتظره حتى خروجه من توكيل السيارات الذي يعمل به، وأطلق صوبه سيلا من الطلقات النارية، بمختلف أنحاء جسده قاصدا إزهاق روحه حتى توقف السلاح عن الإطلاق، وما أن سقط المجني عليه أرضا حتى انقض عليه مستكملا تعديه عليه بعدة ضربات بموخرة السلاح الناري بمنطقة الرأس للتأكد من وفاته وفر هاربا حتى تم ضبطه والسلاح والسيارة المستخدمين في الواقعة، وتحرر محضر وبالعرض علي جهات التحقيق قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته.

محكمة جنايات الإسكندرية محكمة الجنايات قتل صديقه مهندس الإسكندرية مستشفى العباسية قتل صديقه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باق 4 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة بسبب الفاتورة

طقس اليوم

تحذيرات من الساعات القادمة .. أمطار ورياح قوية تضرب مصر

الطقس في مصر

تصل الوجه البحري خلال ساعات.. أمطار غزيرة على 7 محافظات| تفاصيل حالة الطقس

طقس

طقس الأحد| أمطار متوسطة تضرب هذه المحافظات

صورة من لقاء بنين وبوتسوانا

بوتسوانا أول المغادرين لكأس الأمم الأفريقية بعد الجولة الثانية

عمرو اديب

خبيرة تاروت تكشف لعمرو أديب على الهوا: معمول لك عمل

الزمالك

تعرف على غيابات الزمالك أمام بلدية المحلة فى كأس مصر

تشغيل مونوريل المرحلة الأولى وأسعار التذاكر المرتقبة قبل استقبال الركاب

موعد تشغيل المونوريل وأسعار التذاكر المرتقبة قبل استقبال الركاب

ترشيحاتنا

سقوط من ارتفاع

إصابة شخص سقط من علو بمدينة قنا

النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل المنيا (٣)

النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل المنيا 3

محكمة

براءة شخص من تهمة حيازة مخدرات وسلاح ناري في العاشر من رمضان

بالصور

بيدفي ويغذي.. طريقة عمل طاجن الكوارع في الفرن

طاجن الكوارع
طاجن الكوارع
طاجن الكوارع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

المزيد