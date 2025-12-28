الشرقاوي: المصريون كانوا الأبطال الحقيقيين للمرحلة الاقتصادية الصعب

أكدد الدكتور يسري الشرقاوي، مستشار الإستثمار الدولي، أن العالم وخاصة الصين وروسيا والإتحاد الأوروبي وبعض الدول أستطاعوا أن يوجودا أليات للقررات الغير مدروسية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خاصة في التعريفات الجمركية.

وقال يسري الشرقاوي، خلال لقاء له لبرنامج "نواب الوطن"، عبر فضائية "المحور"، أن مصر بقيادة الرئيس عبد لافتاح السسيس]، جعلت هناك إتتقرا نسبي خاصة في الوضع بغزة والبحر الأحمر، وأصبح هناك إعادة تشغيل

وتابع مستشار الإستمثار الدولي، أن المصريين كانوا الأبطال الحقيقيين للمرحلة الاقتصادية الصعب، مؤكدا أن مصر استطاعت التعامل مع الأحداث بالمنطقة بذكاء كبير.