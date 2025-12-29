أوباميامج ينضم إلى قائمة لاعبي مارسيليا المسجلين بكأس الأمم الأفريقية

انضم النجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج إلى قائمة لاعبي نادي مارسيليا الذين سجلوا أهدافاً في تاريخ كأس الأمم الإفريقية، بعد إحرازه هدفه الأول في البطولة عام 2025.

وتضم القائمة نخبة من اللاعبين البارزين عبر العقود، من بينهم:

عبيدي بيليه (1992)

سالومون أوليمبي (2002)

حبيب باي (2004)

مامادو نيانغ وتاي تايوو (2006)

أندريه أيو (2012، 2015)

كلينتون نجي (2019)

بامبا ديينغ (2022)

بابي جاي، عزالدين أوناحي، إسماعيل سار، إليمان ندياي، تشانسيل مبيمبا (2024)

ويعكس هذا الإنجاز سجل مارسيليا الغني بالنجوم الذين تألقوا على الساحة القارية، حيث يواصل النادي الفرنسي ترك بصمته في أكبر مسابقات كرة القدم الإفريقية .