هروب جماعي من مصحة إدمان غير مرخصة.. متحدث الصحة يكشف التفاصيل
شريان جديد يربط أكتوبر بالقاهرة.. أحدث تصوير لأعمال الخط الرابع لمترو الأنفاق
حكم الدعاء بالمغفرة عند نهاية كل عام وبالإعانة في العام الجديد
الجماهير الجزائرية تخطف الأنظار بتنظيف المدرجات بعد الفوز على بوركينا فاسو | صور
ترمب يعلن تقدما كبيرا نحو اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا
وزير الخارجية: مصر والسعودية جناح الأمة.. والعلاقات أبدية ومتجذرة
طقس اليوم.. انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة وسقوط أمطار على تلك المناطق
سعر ومواصفات شيفروليه بليزر 2026 في السعودية
الشناوي أم شوبير.. من الأقرب لحراسة مرمى منتخب مصر أمام أنجولا؟
نصائح مفيدة لمنع تكثف بخار الماء على زجاج السيارات
وفاة مستشارة في حادث مروري خلال عودتها من الإشراف على الانتخابات
مستمع من الطراز الأول.. وزير الخارجية: الرئيس السيسي يتعامل بمنتهى الرقي
فخري عبد النور: تدخل الرئيس السيسي وضع حدا لممارسات مرفوضة في الانتخابات

محمد شحتة

أكد السياسي البارز منير فخري عبد النور، وزير السياحة والصناعة الأسبق، أن الحياة السياسية الحيوية أساسها المشاركة، وأن المشهد الانتخابي الأخير لمجلس النواب حمل العديد من الملاحظات، لكن أسوأ ما فيه هو تراجع نسب المشاركة في العملية الانتخابية.

ولفت خلال لقائه ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، إلى أن تراجع نسب المشاركة في العملية الانتخابية بمثابة دعوة لتغيير النظام الانتخابي، قائلًا: بالأخص فيما يخص القائمة المطلقة المغلقة، فالمواطن سينزل ليه إذا كانت القائمة يمكن أن تُنتخب بالتزكية؟ وحتى الدوائر الفردية أصبحت كبيرة جدًا لدرجة أن الناخب لا يعرف المرشح، ولا توجد علاقة بينهما، فالناس تصوّت وهي لا تعرف نائبها، والنائب لا يعرف ناخبيه.

وشدد على أن تدخل الرئيس السيسي في حسم  مخالفات العملية الانتخابية وضع حدًا لممارسات مرفوضة كانت ستستمر، سواء استخدام المال السياسي في غير محله أو غيرها من المخالفات.

وأوضح أن الاضطرار للجوء إلى نظام القائمة المطلقة كان سببه كوتة الفئات المنصوص عليها في الدستور، مقترحًا وجود قائمة خاصة بهذه الكوتة على مستوى الجمهورية، مع إعادة النظر في بقية النظام الانتخابي، مواصلًا: "نضع الفئات الممثلة بالكوتة في قائمة واحدة بعدد 65 مقعدًا، أما الباقي فيجب إعادة النظر في تقسيم الدوائر وتصغيرها والعودة إلى الانتخابات الفردية المعتادة".

وأضاف: "التمييز الإيجابي لبعض الفئات المراة والشباب والاقباط وغيرهم  يجب أن يكون مؤقتًا وليس مستمرًا. وفي الواقع، كان مؤقتًا في دستور 2014 عند صدوره، ثم طُرأ عليه تعديل وأُزيل شرط المدة للتمييز الإيجابي كان في الاساس  مجلس واحد ، ولكن بالضرورة يجب أن يكون مؤقتًا حتى يتم تنمية جيل قادر على قيادة الانتخابات ويكسب ثقة الناخبين".

واختتم: " انا مع تعديل الدستور فيما يخص التمييز الايجابي لبعض الفئات المنصوص عليها نسبة 25%  لانها من المفترض أن تكون مرهونة بتربية جيل  قادر على الانتخابات"

منير فخري عبد النور السياحة الاستثمار مجلس النواب النظام الانتخابي

محمد الشرنوبي وبلال العربي

الشرنوبي: بمشي ورا قلبي واعتذرت عن فيلم قبل أسبوع من التصوير

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

