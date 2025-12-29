برلماني: البناء الأخضر خطوة جادة لمواكبة التحولات الدولية نحو التنمية

أشاد عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب ، بتوجه الحكومة للالتزام بتطبيق معايير البناء الأخضر بحلول 30 يونيو 2030، مؤكدا أنها خطوة جادة لإعادة صياغة منظومة البناء على أسس أكثر استدامة وكفاءة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأشار " يحيي" في تصريح خاص لموقع " صدى البلد" إلى

أن التحول الأخضر يمثل مسارًا وطنيًا استراتيجيًا يهدف إلى تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة عالميًا ومواكبة التحولات الدولية نحو التنمية، موضحا أن هذه الخطوة تتيح فرصًا كبيرة لتطوير الصناعات المحلية، وخلق وظائف جديدة، وتقليل استهلاك الطاقة والموارد الطبيعية، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويعزز الاستدامة البيئية على المدى الطويل.

كان الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق، قد اكد أن اعتبارا من 30 يونيو 2030، سيتم الالتزام الكامل بمعايير البناء الأخضر في جميع المشروعات العمرانية الجديدة وذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، المنعقدة أمس الأحد، برئاسة الدكتور أحمد شعراوي، وذلك لمناقشة خطة عمل وزارة الإسكان والمشاكل التي تواجه المواطنين في الإسكان الاجتماعي والمتوسط ومدى نجاحها في تلبية احتياجات المواطنين.

وأشار "وزير الإسكان والمرافق، إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة تم تجهيزها بأنظمة بنية تحتية ذكية مرتبطة بشبكة رقمية، تشمل غرف تحكم مركزية لمتابعة جميع المرافق الحيوية، مثل المياه والكهرباء.

وأضاف أن هناك متابعة لتشغيل المحابس والموزعات الكهربائية لضمان الأداء الأمثل للمرافق العامة وفق أحدث معايير الاستدامة والكفاءة.