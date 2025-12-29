الإخبارية السورية: صوت الانفجار بمنطقة المزة يرجع لتدريبات عسكرية



أفادت قناة "الإخبارية السورية" الرسمية الاثنين، بأن صوت الانفجار الذي سُمع في منطقة المزة بالعاصمة دمشق، ناجم عن "تدريبات عسكرية".

وفي وقت سابق، أفادت القناة بسماع دوي انفجار "مجهول" في محيط منطقة المزة بالعاصمة دمشق، دون مزيد من التفاصيل.

ولم يعرف على الفور نتائج الانفجار، كما لم يصدر تعليق رسمي من السلطات السورية بشأنه.

يُذكر أن منطقة المزة شهدت خلال الفترات الماضية عدة حوادث أمنية، أبرزها انفجار وقع في السابع من ديسمبر الحالي، جراء عبوة ناسفة زُرعت في سيارة قرب فندق فور سيزونز وسط المدينة.

وكذلك شهدت العاصمة السورية انفجار عبوة ناسفة بسيارة في أغسطس الماضي، وهجوماً بصواريخ كاتيوشا في نوفمبر.