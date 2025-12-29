تعزيز جديد للوعي بالاقتصاد الدائري والتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية..تفاصيل

يشهد مفهوم الاقتصاد الدائري اهتمامًا متزايدًا على المستويين المحلي والعالمي، في ظل التحديات البيئية المتنامية والحاجة إلى نماذج تنموية أكثر استدامة.

ويعتمد هذا المفهوم على تعظيم الاستفادة من الموارد، وتقليل الفاقد، وإعادة الاستخدام والتدوير، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة وتحقيق قيمة اقتصادية مضافة.

ويمثل رفع الوعي المجتمعي بالاقتصاد الدائري أحد الركائز الأساسية لتطبيقه على أرض الواقع، خاصة فيما يتعلق بالمخلفات الإلكترونية التي تُعد من أسرع أنواع النفايات نموًا على مستوى العالم. وتتطلب هذه المخلفات آليات متخصصة للتعامل الآمن معها، نظرًا لما تحتويه من مواد قد تشكل خطرًا على الصحة العامة والبيئة إذا لم يتم التخلص منها أو إعادة تدويرها بطرق سليمة.

وفي هذا الإطار، تبرز أهمية المبادرات المشتركة بين القطاع الخاص والمؤسسات المتخصصة في إعادة التدوير، والتي تستهدف نشر ثقافة الاستهلاك المسؤول، وتشجيع الأفراد والمجتمعات السكنية على المشاركة الفعالة في منظومة الاقتصاد الدائري، من خلال جمع المخلفات الإلكترونية وإعادة توجيهها إلى مسارات آمنة ومستدامة.

وتأتي هذه الجهود في سياق أوسع لدعم أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز دور الشركات في المسؤولية المجتمعية والبيئية، بما يرسخ مفاهيم الاستدامة كجزء لا يتجزأ من أسلوب الحياة اليومية، ويعزز من قدرة المجتمعات على مواجهة التحديات البيئية المستقبلية.

وفي هذا السياق، تم الإعلان عن تعاون مشترك يهدف إلى تعزيز الوعي بالاقتصاد الدائري والتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية داخل مجتمعات ماونتن ڤيو، وذلك من خلال شراكة تجمع بين راية للتجارة والتوزيع وإحدى الشركات المتخصصة في حلول إعادة التدوير، في خطوة تعكس التزام الشركة بدورها المجتمعي والبيئي.