بتكلفة 44 مليون جنيه.. محافظ جنوب سيناء يتابع تشطيبات مدرسة وادي فيران الصناعية| صور

أجرى اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم، جولة تفقدية بمدرسة وادي فيران الثانوية الصناعية"كهرباء، تبريد، زخرفة، تريكو"، التابعة لإدارة أبورديس التعليمة، لتفقد أعمال التطوير الجارية بها لاستقبال طلاب مدرسة المستقبل بنفس القرية، نتيجة لدخول المدرسة في خطة تطوير عاجلة، بحضور عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس علي الحراني، مدير منطقة أبنية جنوب سيناء.



وقال المحافظ، إن دخول مدرسة المستقبل بقرية وادي فيران في خطة تطوير عاجلة، تسبب في ضرورة العمل على سرعة نقل طلاب المدرسة إلى مدرسة فيران الثانوية الصناعية خلال الفصل الدراسي الثاني، لذا تم تطوير مدرسة فيران، وتزويدها بكافة الإمكانيات المادية واللوجستية الخاصة بخدمة العملية التعليمية، مؤكدا أن تعليم أبناء الوديان والتجمعات البدوية أولوية كبرى، للحد من ظاهرة التسرب من التعليم، والقضاء على الأمية بشكل نهائي.



وأوضح المحافظ ، أن مدرسة فيران الثانوية الصناعية أقيمت على مساحة 4850 متر مربع، وتضم 3 مباني احداهما فصول، والآخرين ورش، وتتضمن 9 فصول، وبرجولات خشبية، بتكلفة تصل إلى 44 مليون جنيه.



وأكد أنه تم تطوير الطريق الذي يربط القرية بكافة المدن التجمعات المحيطة بها، وتوفير كافة الخدمات من محطات مياه، وصرف صحي، وشبكة اتصالات، إضافة إلى ارتكازات اسعافية، ومحطات وقود، خاصة أن الطريق الدولي يمر بها، مما جعلها ذات موقع استراتيجي يمر خلاله آلاف السائحين الوافدين إلى مدينة سانت كاترين.



من جانبه، اوضح والمهندس علي الحراني، مدير منطقة أبنية، أن المبنى الاول للمدرسة من 3 طوابق، و يتضمن 9 فصول، معمل فيزياء، غرفة تحضير، معمل كمياء وغرفة تحضير، استراحة مدرسين، صالة رسم، حمامات للطلاب والمدرسين يمساحات مختلفة، مشيرا إلى أن المبنى الثاني يتكون من طابقين، ويضم ورشة تبريد وتكييف، وورشة ملابس جاهزة، إضافة إلى 2 فصل دراسي، و2 حجرة مدرسين، وحمامات.

وأشار إلى أن المبنى الثالث يتكون من طابقين، ويضم ورشة تركيبات ، وورشة زخرفة وإعلان، إضافة إلى فصل دراسي، و 2 حجرة ، و 2 مخزن، وحمامات.

وتفقد المحافظ، أعمال التطوير الجارية بمدرسة المستقبل، واستمع إلى شرح تفصيلي عن أعمال التطوير، ووجه بسرعة الانتهاء منها.