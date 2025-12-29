الشباب والرياضة بالوادى الجديد تعلن تنظيم معرض لتسويق المنتجات التراثية والحرفية

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد عن تنفيذ معرض لتسويق المنتجات التراثية والحرفيه بمركز شباب بلاط متضمنا مجموعة متنوعة من المشغولات اليدوية المصنوعة بأياد مصرية، وجرى عرض عدة منتجات منها، السجاد، الكليم، الاكسسوار، المنسوجات، المفروشات.

أقيم المعرض برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، وتوجيهات ومتابعة محمد فكرى يونس مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة.

طرح منتجات يدوية بأسعار مخفضة فى المعرض

وقال محمد فكرى مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، أن المعرض شمل طرح عدد كبير من المنتجات اليدوية والتراثية بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها خارج هذا المعرض ، بجانب دعم الشباب من خلال قطاع المنتجات اليدوية وفتح سبل لتسويق منتجاتهم، وتوفير فرص عمل لهم من خلال تسويق منتجاتهم بالمعارض وتحقيق مصدر دخل لهم من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ووصولها إلى الأسواق.

وأضاف فكرى أن المعرض يهدف إلى نشر ثقافة العمل الحر داخل مراكز الشباب ليصبحوا أصحاب مشروعات صغيرة، وذلك لمواجهة سوق العمل والقضاء على البطالة، وخلق فرص عمل حقيقية.