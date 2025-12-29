أبناء شمال سيناء يشاركون في فعاليات البرنامج الرئاسي أهل مصر

شارك عدد من أبناء محافظة شمال سيناء في فعاليات البرنامج الرئاسي "أهل مصر" لسكان المحافظات الحدودية، والتي تُقام بالقاهرة خلال الفترة من 28 ديسمبر إلى 4 يناير، بمشاركة 22 شابًا من أبناء المحافظة.

يهدف البرنامج إلى تعزيز التواصل بين شباب المحافظات الحدودية، من خلال تنظيم أنشطة ثقافية وترفيهية تسهم في دعم روح الانتماء الوطني، ورفع الوعي بأهمية المشاركة في جهود تنمية الدولة.

وأكد إيهاب حسن عبدالوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، أهمية البرنامج الرئاسي"أهل مصر" في توطيد الروابط بين الشباب من مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على توسيع نطاق المشاركة بالبرنامج خلال المراحل المقبلة، مضيفًا أن هذه الفعاليات تسهم في تنمية الوعي الوطني لدى الشباب، وتعزز قيم التعاون والصداقة بينهم.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، وفي إطار توجيهات إيهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة.

