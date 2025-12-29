عاصمة الابتكار الأخضر| محافظ دمياط: حريصون على دعم المشروعات المستدامة

تفقد الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، معرض المنتجات المقام على هامش فعاليات الأسبوع البيئي «نحو مدينة خضراء مستدامة»، تزامنًا مع فوز محافظة دمياط بلقب “عاصمة الابتكار الأخضر لعام 2025”.

واستمع المحافظ إلى شروحات مفصلة حول المشروعات المعروضة، والتي تقوم على مفهوم “الاقتصاد الأخضر والمستدام”.

كما تفقد المحافظ، الهدايا المقدمة من إدارة السياحة والبيئة، مؤكدًا اهتمام المحافظة بجميع المبادرات التي تعكس الهوية البيئية والثقافية للمحافظة.

وأكد أن المحافظة تسعى جاهدة لدعم كل المشروعات الخضراء، وتشجيع الابتكار في مجالات التنمية المستدامة، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي، والحفاظ على البيئة.

جاء ذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، واللواء دكتور طارق بحيري السكرتير العام المساعد، والدكتور عمرو حنفي مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، واللواء وائل الشربيني رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر.