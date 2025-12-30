سؤال فى النواب حول استمرار أزمة الدواء ونقص الأصناف الحيوية

توجه النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب بسؤال الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان حول أزمة الدواء ونقص بعد الأصناف الحيوية مع الارتفاعات المستمرة فى أسعار العديد من الأدوية، مشيراً إلى أن المرضى، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة يعانون من نقص حاد في العديد من الأصناف الدوائية، ما يجبرهم على اللجوء للسوق السوداء بأسعار مضاعفة، في انتهاك صارخ لحق المواطن في العلاج.

وتساءل " طنطاوى " قائلاً : ما أسباب تفاقم أزمة الدواء؟ ولماذا فشلت السياسات الدوائية في ضمان توافر الأدوية الحيوية رغم التحذيرات المتكررة؟، مطالباً بدعم شركات الدواء الوطنية وتوفير العملة اللازمة لاستيراد الخامات وإعادة النظر في تسعير الدواء بما يحقق التوازن بين المنتج والمريض وإنشاء مخزون استراتيجي للأدوية الحرجة يكفي 6 أشهر على الأقل مع تشديد الرقابة على سلاسل التوزيع لمنع التخزين والتهريب والإعلان بشفافية عن النواقص وخطط تعويضها.

وقال النائب خالد طنطاوى : إن الدواء مسألة حياة أو موت، وأي تقاعس في هذا الملف يُعد تفريطًا في أرواح المواطنين لا يمكن مطالباً بصياغة خطط وسياسات جديدة تكفل تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ليس فقط فى توفير الأمن الدوائى ولكن فى تحويل مصر لمركز إقليمي كبير فى عالم الصناعات الدوائية، خاصة أن مصر فى عهد الرئيس السيسى أصبحت تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق هذا الهدف