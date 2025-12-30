ضبط صاحب مخبز استولى على 25 جوال دقيق بلدى مدعم بطنطا

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط صاحب مخبز فى مركز طنطا، استولى على 25 جوال دقيق بلدى مدعم ، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، والتربح ماليا بدون جه حق.

حملات تموينية

وتلقى أحمد عبود وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة لمفتشى الرقابة التموينية بمركز طنطا، من ضبط صاحب مخبز استولى على 25 جوال دقيق مدعم من الحصص المخصصة له بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد المخبز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء.

تحرك تنفيذي عاجل

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.