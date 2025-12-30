أسعار الخضر والفاكهة في أسواق الوادي الجديد

تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد خلال الفترة الحالية حالة من الاستقرار الملحوظ في حركة البيع والشراء، وسط توافر كميات كبيرة ومتنوعة من الخضر والفاكهة والسلع الغذائية الأساسية، التي يتم ضخها بشكل يومي داخل الأسواق الرئيسية والفرعية بمختلف المراكز والقرى.

يأتي هذا الاستقرار نتيجة تضافر جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لدعم الإنتاج المحلي وتشديد الرقابة على الأسواق، بما يضمن توافر السلع بجودة مناسبة وأسعار في متناول المواطنين.

وأكد عدد من التجار أن المعروض من الخضر والفاكهة يشهد وفرة واضحة، انعكست بشكل مباشر على استقرار الأسعار وعدم تسجيل أي زيادات ملحوظة خلال الأيام الأخيرة، كما أشار مواطنون إلى تحسن مستوى الخدمات داخل الأسواق، مع انتظام عمليات المتابعة والرقابة، خاصة مع دخول فصل الشتاء وارتفاع معدلات الاستهلاك لبعض الأصناف.

أسعار الخضر بأسواق الوادي الجديد

شهدت أسعار الخضر استقرارًا نسبيًا، حيث سجل سعر الطماطم نحو 8 جنيهات للكيلوجرام، وبلغ سعر البطاطس 10 جنيهات، بينما سجل الفلفل الرومي 20 جنيهًا، وفلفل الشطة 15 جنيهًا.

وبلغ سعر الباذنجان البلدي 10 جنيهات، والباذنجان الأبيض 15 جنيهًا، وسجلت البسلة 30 جنيهًا للكيلوجرام، والجزر 20 جنيهًا، في حين استقر سعر البصل الأحمر والأبيض عند 15 جنيهًا، وبلغ سعر الخيار 15 جنيهًا للكيلوجرام.

أسعار الفاكهة داخل الأسواق

جاءت أسعار الفاكهة مستقرة هي الأخرى، حيث سجل سعر البطاطا 8 جنيهات، وبلغ سعر الجوافة والموز 25 جنيهًا للكيلوجرام، فيما سجل الكاكا 40 جنيهًا، والعنب 25 جنيهًا، وبلغ سعر الرمان 35 جنيهًا.



وتراوح سعر الكنتالوب عند 25 جنيهًا، وسجلت المانجو نحو 50 جنيهًا، وبلغ سعر البرتقال واليوسفي 25 جنيهًا، فيما سجل التفاح 60 جنيهًا للكيلوجرام.

ويعكس هذا الاستقرار نجاح الخطط الزراعية التي تنفذها محافظة الوادي الجديد، خاصة مع التوسع في نظم الري الحديث وزيادة الرقعة الزراعية، إلى جانب دعم المزارعين وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، ما ساهم في زيادة حجم المعروض وتحقيق التوازن داخل الأسواق.

ولعبت المنافذ الثابتة والمتحركة التي تنتشر بمختلف المراكز دورًا مهمًا في توفير الخضر والفاكهة بأسعار مخفضة، خاصة بالمناطق البعيدة، بما يضمن وصول السلع الطازجة إلى جميع المواطنين.

وتواصل محافظة الوادي الجديد جهودها للحفاظ على استقرار الأسواق وتعزيز الإنتاج الزراعي المحلي، مستفيدة من طبيعتها الواحاتية ومواردها الزراعية، بما يدعم الأمن الغذائي ويحسن مستوى المعيشة لأهالي المحافظة.