مشاجرة بالأسلحة النارية بعد خلاف على قطعة أرض في أسوان

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله مجموعة من الأشخاص بأسلحة نارية بأسوان.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 27/ الجارى حدثت مشاجرة بين طرف أول 5 أشخاص، و طرف ثانى 3 أشخاص "مصابين بجروح وكدمات متفرقة بالجسم"، جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة أدفو لخلافات بينهم على قطعة أرض "أملاك دولة" قام على إثرها الطرف الأول بالتعدى على الطرف الثانى محدثين إصابتهم المنوه عنها وإطلاق أعيرة نارية من أسلحة كانت بحوزتهم.

وأمكن ضبط الطرف الأول ، وبحوزتهم ( 2 بندقية آلية – بندقية خرطوش - فرد خرطوش "المستخدمين فى التعدى" ) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.