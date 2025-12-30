قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجامعة العربية تدعو إلى وقف التصعيد فورا وتغليب لغة الحوار في اليمن
وزيرة التضامن: فتح جميع فروع بنك ناصر الخميس المقبل استثنائيًا لصرف معاشات يناير
أونروا: حملة الاحتلال ضد الوكالة ممنهجة وتهدف للقضاء على دورها
رفض كبير داخل مجلس الأمن خلال بحث اعتراف الاحتلال بـ«أرض الصومال»
الخارجية الإماراتية: وجودنا باليمن بدعوة من الحكومة الشرعية وضمن التحالف العربي بقيادة السعودية
أول تعليق من الإمارات على قصف سفينتين محملتين بالأسلحة في ميناء المكلا
أعضاء بمجلس القيادة الرئاسي اليمني يخالفون قرارات العليمي
رئيس الوزراء يتفقد عددا من أقسام المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة
مصر تتسلم 3.5 مليار دولار ضمن صفقة تطوير وتنمية منطقة "سملا وعلم الروم"
قبل نهاية العام.. أسعار السولار والبنزين اليوم الثلاثاء
شوبير يثير الجدل حول مستقبل حامد حمدان في الانتقالات الشتوية
سوريا .. إعلان حظر التجوال في مدينة اللاذقية
حوادث

وزير الداخلية يراجع مع مساعديه خطط تأمين احتفالات العام الجديد وأعياد المسيحيين

مصطفى الرماح

عقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية إجتماعاً مع عدد من مساعدى الوزير وعدد من القيادات الأمنية بمواقعها عبر تقنية (الفيديو كونفرانس).. لبحث إستراتيجية العمل الأمنى فى المرحلة الحالية وإستعراض محاور الخطط الأمنية تزامناً مع بدء العام الميلادى الجديد وأعياد الأخوة المسيحيين ورأس السنة الميلادية.

فى بداية الإجتماع أعرب وزير الداخلية عن تقديره لما يبذله رجال الشرطة من جهود متميزة أسفرت عن تحقيق العديد من النجاحات فى فى شتى مجالات العمل الأمنى، مشيراً سيادته إلى أن حالة الإستقرار الأمنى التى تنعم بها البلاد هى نتاج سنوات من العمل الجاد والمضنى أثبت فيها رجال الشرطة قدراتهم وعزمهم الصلب فى مواجهة كافة التحديات، بما يمثل دافعاً لبذل المزيد من العطاء لتظل مصر فى مكانتها واحةً للأمن والاستقرار.

وتابع الوزير مع القيادات الأمنية بمختلف مديريات الأمن الإستعدادات وخطط التأمين وإنتشار القوات .. ووجه سيادته برفع درجة الإستعداد القصوى وإتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة ومضاعفة الجهود المبذولة وتفعيل الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة والمنشآت السياحية بالتزامن مع إستخدام التقنيات الحديثة لإحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى تلك المنشآت.. ومواصلة إجراءات إحكام الرقابة على الطرق والمحاور الرئيسية بما يسهم فى سرعة الإستجابة الأمنية والإنتقال وإحتواء أية أمور طارئة، وضبط كافة المخالفات لتحقيق السيولة المرورية.

وأكد الوزير على أهمية أن تتحلى العناصر الشرطية بالجاهزية التامة والكفاءة العالية بما يمكنهم من التعامل مع مختلف المواقف المحتملة وتحقيق الردع العام لكل من تسول له نفسه المساس بحالة الإستقرار الأمنى، مشيراًَ إلى التوسع فى الإستعانة بعناصر الشرطة النسائية.. كما كلف سيادته القيادات الأمنية بتشكيل غرف عمليات فرعية والتواصل على مدار اليوم مع غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة تنفيذ خطط التأمين وسرعة الإخطار بأية أحداث لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين بأجواء الإحتفالات.

وفى نهاية الإجتماع أكد  وزير الداخلية على أهمية التواجد الميدانى لكافة المستويات الإشرافية لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية والتواصل اللحظى مع القوات والتأكيد على يقظة القوات وإستيعابهم للمهام المكلفين بها، والتأكيد على مراعاة البعد الإنسانى وحسن معاملة المواطنين لترسيخ صورة ذهنية مُثلى لرجل الشرطة، والتصدى الحاسم لكل ما يمس أمن وسلامة الوطن وفقاً للأطر القانونية.. معرباً عن تقديره للجهود التى يبذلها رجال الشرطة فى شتى مجالات العمل الأمنى والتى أسفرت عن تحقيق نجاحات أمنية أرست لمزيد من الإستقرار رغم التحديات التى تفرضها المتغيرات الإقليمية والدولية.. مؤكداً ثقته فى رجال الشرطة وقدرتهم على تنفيذ كافة المهام الموكلة إليهم.

وزير الداخلية القيادات الأمنية العام الميلادى الجديد أعياد الأخوة المسيحيين

علما السعودية والإمارات

السعودية تحذر: أمن المملكة خط أحمر ومهلة 24 ساعة للإمارات للخروج من اليمن

صورة أرشيفية

بعد إنتهاء التقييمات|المدارس تعلن إستمرار الدراسة لأولى و2 ابتدائي حتى 14 يناير

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

محمد الاتربى

أسعار شهادات البنك الأهلى بعد التعديل

انخفاض سعر الذهب اليوم

هبوط الذهب اليوم.. سعر الجرام عيار 21 يحسر 200 جنيه دفعة واحدة

فرح كروان مشاكل

سيبوني فى حالى.. حقيقة القبض على كروان مشاكل بعد أزمة فرحه

الزمالك

أضا يكشف سبب إلغاء مران الزمالك المفاجئ... مستحقات اللاعبين وراء الأزمة

استهداف السفينتين

فيديو يوثق وصول السفينتين الإماراتين المحملتين بالأسلحة إلى ميناء المكلا باليمن

المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام

قطاع الأعمال: جداول زمنية واضحة لتنفيذ وافتتاح عدد من المشروعات الفندقية

برج العرب للبترول تضع بئرين جديدين على الإنتاج وتزيد الإنتاج والاحتياطى

برج العرب للبترول تضع بئرين جديدين على الإنتاج وتزيد الإنتاج والاحتياطى

المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام

شيمي: قطاع الصناعات المعدنية بالوزارة يستعيد دوره الإنتاجي والتصديرى

قبل ما تغلى.. تخزين الطماطم صلصة للشتا

أسرار سهلة للحصول على شعر صحي ولامع.. في أسبوع بخطوات بسيطة

بحضور لبلبة وإلهام شاهين.. الصور الأولى من جنازة والدة هاني رمزي

إغماء العروسين وألفاظ بذيئة| القصة الكاملة لـ فرح كروان مشاكل وحفيدة شعبولا

صورة من اللقاء المشترك

وزيرا الدفاع والداخلية: الجيش والشرطة جاهزون لردع كل من يعبث بأمن الوطن واستقراره

صورة أرشيفية

غضب عائلي واتهامات| القصة الكاملة لتفاعل محمد إمام مع «كروان مشاكل».. من دعوة زفاف إلى تدخل أمني وفض الحفل وسط جدل واسع

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

