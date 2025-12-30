قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد رحيله رسميا عن تدريب الفريق .. مشوار أحمد عبد الرؤوف مع الزمالك
مصر تتابع التطورات في اليمن وتثمن التعامل البناء من جانب السعودية والإمارات
أحمد موسى: مصر تمتلك جيشًا وشرطة على أعلى مستوى من الكفاءة
السياحة والآثار: معالجة 1765 قطعة خاصة بمركب الملك خوفو الثانية
أحمد موسى متسائلا: لماذا تحولت بريطانيا لمركز للإرهابيين حول العالم؟
أحمد موسى: الإعلام البريطاني يتحدث عن عائلة المجرم علاء عبد الفتاح
قرار جديد من محافظة القاهرة بشأن إزالة كوبري السيدة عائشة
أحمد موسى: السفيرة فايزة أبو النجا كانت تدافع عن مصر بقوة ضد التدخلات الأمريكية
أحمد موسى: الشرطة تحتفل بعيدها يوم 25 يناير ولن تنجح محاولات الوقيعة
هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟.. الإفتاء: يكفيك تحريكهما فقط
محمد شاهين: انتظروني مع منى زكي في رمضان 2026| خاص
أمطار نهارا وبرد قارس ليلا.. مفاجآت في حالة الطقس يوم رأس السنة
رياضة

غدا.. ختام منافسات المجموعة السادسة بأمم أفريقيا

منتخب الكاميرون
منتخب الكاميرون
عبدالحكيم أبو علم

تختتم مباريات المجموعة السادسة منافساتها غدا لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في المغرب والتي تستمر حتي 18 يناير المقبل، وضمنت منتخبات كوت ديفوار والكاميرون وموزمبيق تأهلها رسمياً إلى دور الـ 16، بينما ودعت الجابون البطولة مبكراً.

ويسعى الثلاثي المتأهل لإنهاء هذا الدور في الصدارة لتأمين مسار أكثر توازنا في الأدوار الإقصائية وتجنب المواجهات المبكرة مع عمالقة القارة، مما يضفي صبغة تنافسية شرسة على الجولة الأخيرة من منافسات مجموعة النار، رغم حسم بطاقات العبور.

ففي مدينة أكادير، يدخل منتخب موزمبيق مواجهته أمام الكاميرون منتشياً بفوز تاريخي بنتيجة 3 / 2 على الجابون، وهو الانتصار الذي لم يضمن له التأهل للمرة الأولى في تاريخه فحسب، بل كسر عقدة 16 محاولة سابقة فاشلة في النهائيات.

ويحتل "المامباس" المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، ويطمح المدرب شيكينيو كوندي لكتابة فصل جديد عبر تحقيق فوزين متتاليين لأول مرة منذ يونيو 2024، معولاً على تألق الحارس هيرمان سيلوان الذي تصدى لـ 8 كرات خطيرة أمام الجابون، بجانب الفاعلية الهجومية للنجم جيني كاتامو الذي صنع الهدف الأول لزميله فيصل بنجال وسجل الهدف الثاني من ركلة جزاء.

فوز موزمبيق غداً قد يمنحها الصدارة في حال تعثر كوت ديفوار، مما يجعلها الحصان الأسود للبطولة بامتياز.

من جانبه يسعى منتخب الكاميرون، صاحب المركز الثاني برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن كوت ديفوار، لتأكيد قوته وتصدر المجموعة، ورغم تعادل "الأسود غير المروضة" الأخير أمام كوت ديفوار بهدف لمثله ، لكن المدرب ديفيد باجو يراهن على السجل التاريخي المتفوق لفريقه، حيث فازت الكاميرون في آخر 7 مواجهات مباشرة ضد موزمبيق.

ويهدف المنتخب الكاميروني لاستعادة نغمة الانتصارات المتتالية التي غابت عنه في آخر 8 مباريات، معتمدا على صلابة دفاعية لم تستقبل سوى هدف وحيد، مع تطلعات لعودة كارل إيتا إيونج لقيادة الهجوم لتعويض غياب جونيور تشاماديو الموقوف، وبحث بريان مبيومو عن هدفه الأول في البطولة لضمان العبور من الباب الكبير.

وفي مدينة مراكش، يخوض حامل اللقب منتخب كوت ديفوار مواجهة مصيرية أمام الجابون، حيث يتصدر "الأفيال" المجموعة برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن الكاميرون.

وتمثل هذه المباراة حجر الزاوية للمدرب إيميرس فاي الذي يسعى للحفاظ على سجله الخالي من الهزائم في البطولة القارية وتأمين الصدارة لتفادي سيناريو النسخة الماضية عندما تأهل الفريق ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث.

ورغم أن الجابون تلعب من أجل الكبرياء فقط، إلا أن كوت ديفوار تتعامل مع اللقاء بكل جدية لتوجيه رسالة قوية للمنافسين، مستندة إلى استقرار فني مذهل وسجل خال من الهزائم في المباريات الرسمية منذ نوفمبر 2024.

منتخب الكاميرون المغرب كوت ديفوار كرة القدم مصر

ما علاقة وضعية الجسم عند الأطفال بالتوحد؟
هل البيض ضار فعلًا بالصحة؟
أسباب فقدان الشهية
مخاطر الإفراط في تناول الملح على الصحة
ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: الهدر الغذائي تحدٍ بيئي جديد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

