أمجد سعدة : المتحف الزراعى بالدقي الثاني الأقدم في العالم

أكد اللواء أمجد سعد، مساعد وزير الراعة، المشرف العام على المتحف الزراعي، أن المتحف الزراعي كان يعمل بشكل تجريبي بداية من شهر أغسطس الماضي، ولكنه تم الإفتتاح رسمي، مشيرا إلى أن المتحف يعد ثاني أقدم متحف في العالم وتم إنشاؤه عام 1938 في عهد الملك فؤاد الأول.

وقال أمجد سعد، خلال لقاء له لبرنامج "90 دقيقة"، عبر فضائية "المحور"، أن مساحة المتحف الزراعي 30 فدان، ويضم 8 متاحف متخصصة، منها مقتنيات المجموعات العلمية، وبه أقدم هيكل عظمي لحوت في التاريخ والذي يتجاوز عمره الـ مليون سنة.

وتابع مساعد وزير الراعة، المشرف العام على المتحف الزراعي، أن هناك متحف لعرض التحف النادرة من النباتات، مؤكدا أن هناك تابوت مبطن من الداخل، وبه هيكل عظمي لأكبر تمساح الذي يتجاوز طوله عن 14 متر.