الخارجية الكويتية: أمن السعودية ودول الخليج ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة

أكدت وزارة الخارجية الكويتية أن أمن المملكة العربية السعودية وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يمثلان دعامة رئيسية لأمن واستقرار المنطقة، مشددة على أن الترابط الأخوي ووحدة المصير بين دول المجلس يشكلان أساسًا راسخًا للأمن الوطني الخليجي.

وقالت الخارجية الكويتية في بيان لها إنها تتابع باهتمام بالغ تطورات الأوضاع في الجمهورية اليمنية الشقيقة، معربة عن دعم دولة الكويت الكامل للحكومة اليمنية الشرعية، وحرصها على الحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه، وصون مصالح الشعب اليمني، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

وجددت الكويت تأكيدها على أن أمن السعودية ودول مجلس التعاون لا يتجزأ، ويعد جزءًا لا يتجزأ من أمنها الوطني، انطلاقًا من العلاقات التاريخية وروابط الأخوة التي تجمع دول المجلس.

كما ثمنت وزارة الخارجية النهج المسؤول الذي تنتهجه كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودورهما في دعم استقرار المنطقة، وتعزيز مبادئ حسن الجوار، والالتزام بالقيم والمبادئ التي نص عليها ميثاق مجلس التعاون الخليجي.

وأكدت الكويت استمرار دعمها لجميع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الحوار وتغليب الحلول الدبلوماسية، باعتبارها الطريق الأمثل لتحقيق الأمن والاستقرار وترسيخ السلام في المنطقة.