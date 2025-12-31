قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

أسعار السمك في الأسواق اليوم 31-12-2025

المأكولات البحرية
المأكولات البحرية
ولاء عبد الكريم

يرصد موقع صدى البلد أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الاربعاء 31-12-2025.

سعر الأسماك اليوم:

البلطي: من 60 إلى 64 جنيه للكيلو

البلطي المتوسط: من 54 إلى 58 جنيه للكيلو

ماكريل مجمد: من 110 إلى 180 جنيه للكيلو

السبيط والكاليماري: من 250 إلى 400 جنيه للكيلو

الكابوريا: من 50 إلى 170 جنيه للكيلو

الجمبري الجامبو: من 950 إلى 1150 جنيه للكيلو

جمبري النوع الأول: من 850 إلى 910 جنيه للكيلو

جمبري النوع الثاني: من 725 إلى 825 للكيلو

البوري: من 180 إلى 240 جنيه للكيلو

فيليه البلطي: من 75 إلى 275 جنيه للكيلو

قشر البياض: من 180 إلى 280 جنيه للكيلو

المكرونة السويسي: من 80 إلي 140 جنيه للكيلو

الأسماك المأكولات البحرية البوري الجمبري ماكريل

تسلا
نشرة المرأة والمنوعات
طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة
تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف
