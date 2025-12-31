"أوبك+" يتجه لتأكيد وقف زيادة إمدادات النفط بالربع الأول 2026



يُتوقع أن يلتزم تحالف "أوبك+" بخطة التوقف عن زيادة الإنتاج عندما يعقد اجتماعه الأحد المقبل، وذلك في ظل تزايد المؤشرات على وجود فائض في المعروض النفطي العالمي، وفقاً لما ذكره ثلاثة مندوبين لدول أعضاء.

سيعقد الأعضاء الرئيسيون بقيادة السعودية وروسيا مؤتمراً عبر الفيديو في 4 يناير، لمراجعة القرار الذي اتُخذ لأول مرة في نوفمبر، ويقضي بوقف أي زيادات إضافية في الإمدادات خلال الربع الأول 2026، بعد أن أعادت المجموعة زيادة الإنتاج بسرعة في وقت سابق من العام الحالي.

تأكيد سياسة "أوبك+"

أكد التحالف هذه السياسة خلال اجتماع عُقد مطلع الشهر الجاري، ومن المرجّح أن يعيد تأكيدها مرة أخرى، بحسب المندوبين الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم أثناء مناقشة مداولات خاصة.

تراجعت العقود المستقبلية للنفط الخام بنسبة 17% هذا العام، وهي في طريقها لتسجيل أكبر انخفاض سنوي منذ جائحة 2020، وسط ارتفاع الإمدادات من "أوبك+" ومنافسيها، في وقت تباطأ فيه نمو الطلب العالمي.