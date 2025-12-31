قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

تجاوز الكاجو والفسدق.. البندق يتصدر أسعار المكسرات في رمضان

ولاء عبد الكريم

 أعلنت أسواق المكسرات هذا الموسم عن تغيرات ملحوظة في الأسعار، حيث تصدّر البندق قائمة المكسرات الأغلى، متجاوزًا الكاجو والفسدق، بحسب ما صرح به حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية.


وأوضح المنوفي أن الأسعار الحالية تمثل متوسطات تقريبية وقد تختلف حسب بلد المنشأ، حجم الحبة، وجودة التصنيع ونوع التحميص، مشيرًا إلى أن متوسط الأسعار جاء كالتالي:
كاجو: محمص ربع كيلو 170 جنيهًا، ني 160 جنيهًا
بندق قلب محمص ربع كيلو 245 جنيهًا، ني 235 جنيهًا
لوز قلب محمص ربع كيلو 140 جنيهًا، ني 135 جنيهًا
 

ميكس مكسرات محمص ربع كيلو 190 جنيهًا
فسدق محمص ربع كيلو 195 جنيهًا
عين جمل قلب ربع كيلو 155 جنيهًا
وبالنسبة لمكسرات الحصى، سجلت الأسعار:
بندق الحصى 380 جنيهًا للكيلو
اللوز الحصى 280 جنيهًا للكيلو
عين الجمل الحصى 280 جنيهًا للكيلو


وأكد المنوفي أن هذه الأسعار تعكس توازن العرض والطلب وتكاليف الاستيراد، داعيًا المستهلكين إلى المقارنة بين الأسعار واختيار البدائل الأنسب. وأوضح أن الجمعية مستمرة في متابعة الأسواق لضمان حماية حقوق المستهلك والتاجر على حد سواء.

المكسرات المستهلك عين جمل فسدق كاجو

تسلا
نشرة المرأة والمنوعات
طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة
تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف
