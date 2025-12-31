تجاوز الكاجو والفسدق.. البندق يتصدر أسعار المكسرات في رمضان

أعلنت أسواق المكسرات هذا الموسم عن تغيرات ملحوظة في الأسعار، حيث تصدّر البندق قائمة المكسرات الأغلى، متجاوزًا الكاجو والفسدق، بحسب ما صرح به حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية.



وأوضح المنوفي أن الأسعار الحالية تمثل متوسطات تقريبية وقد تختلف حسب بلد المنشأ، حجم الحبة، وجودة التصنيع ونوع التحميص، مشيرًا إلى أن متوسط الأسعار جاء كالتالي:

كاجو: محمص ربع كيلو 170 جنيهًا، ني 160 جنيهًا

بندق قلب محمص ربع كيلو 245 جنيهًا، ني 235 جنيهًا

لوز قلب محمص ربع كيلو 140 جنيهًا، ني 135 جنيهًا



المالية: تخفيض 80 ولارا من مقابل الميكنة والخدمات عن كل شحنة جوية واردة أسعار الفراخ في الأسواق اليوم 31-12-2025

ميكس مكسرات محمص ربع كيلو 190 جنيهًا

فسدق محمص ربع كيلو 195 جنيهًا

عين جمل قلب ربع كيلو 155 جنيهًا

وبالنسبة لمكسرات الحصى، سجلت الأسعار:

بندق الحصى 380 جنيهًا للكيلو

اللوز الحصى 280 جنيهًا للكيلو

عين الجمل الحصى 280 جنيهًا للكيلو



وأكد المنوفي أن هذه الأسعار تعكس توازن العرض والطلب وتكاليف الاستيراد، داعيًا المستهلكين إلى المقارنة بين الأسعار واختيار البدائل الأنسب. وأوضح أن الجمعية مستمرة في متابعة الأسواق لضمان حماية حقوق المستهلك والتاجر على حد سواء.