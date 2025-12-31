قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي يصدر قرارا بتعيين ثلاثة مساعدين لرئيس هيئة الرقابة المالية
صلاح يخصص 6 % من ثروته للأعمال الخيرية.. تفاصيل
المفوضية الأممية لحقوق الإنسان: نطلب دعما دوليا لإنقاذ الفلسطينيين
مترو الأنفاق على أعتاب نقلة تاريخية.. تطوير شامل وخطوط جديدة تغيّر خريطة النقل
أول أيام السنة| طقس الغد شديد البرودة.. وأمطار تضرب بعض المحافظات
أجواء شديدة البرودة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس ليلة رأس السنة
تباين سعر الدولار في مصر بختام التعاملات
خطوات الحصول على معاش استثنائي 2026
بوتين يأمر بتوسيع المنطقة الأمنية العازلة بأوكرانيا في 2026
حالة الطقس في رأس السنة الليلة.. ماذا قالت الأرصاد؟
اتسرقت إقامته.. طارق السيد يروي أصعب موقف واجه زيزو في البرتغال
إيران: أي إجراء من شأنه تصعيد عدم الاستقرار في اليمن أمر غير مقبول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إصابة روبرتو كارلوس بوعكة صحية ونقله للمستشفى

روبرتو كارلوس
روبرتو كارلوس
حمزة شعيب

تعرض النجم البرازيلي السابق روبرتو كارلوس، سفير نادي ريال مدريد، لوعكة صحية مفاجئة استدعت نقله إلى أحد المستشفيات في البرازيل، عقب اكتشاف مشكلة في القلب أثناء خضوعه لفحوصات طبية دورية.

ويبلغ روبرتو كارلوس 52 عامًا، وكان يقضي إجازته في بلاده قبل أن يتوجه لإجراء فحص طبي على مستوى الساق، بعد الاشتباه في وجود جلطة دموية بسيطة، إلا أن الفحوصات كشفت عن أمر أكثر خطورة.

وخلال الفحص الشامل، خضع اللاعب السابق لأشعة رنين مغناطيسي، أظهرت وجود خلل في كفاءة عمل القلب، حيث تبين أن الأداء القلبي أقل من المعدلات الطبيعية، ما استدعى تدخلاً طبيًا عاجلًا.

وقرر الفريق الطبي إدخال روبرتو كارلوس إلى المستشفى فورًا لإجراء جراحة دقيقة في القلب، تمثلت في عملية قسطرة، وكان من المتوقع أن تستغرق العملية وقتًا قصيرًا، إلا أنها امتدت لعدة ساعات نتيجة بعض المضاعفات التي طرأت أثناء التدخل الجراحي.

ونجحت العملية في النهاية، وأكد الأطباء أن الحالة الصحية لروبرتو كارلوس مستقرة، وأنه تجاوز مرحلة الخطر، مع استمرار بقائه تحت الملاحظة الطبية الدقيقة لمدة 48 ساعة إضافية، للاطمئنان الكامل على حالته.

وحرص النجم البرازيلي على طمأنة جماهيره، مؤكدًا أنه بحالة جيدة ويخضع للمتابعة الطبية، مشيرًا إلى أن وضعه الصحي لا يدعو للقلق في الوقت الحالي.

روبرتو كارلوس البرازيل ريال مدريد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1000 جنيه نزول.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

أسعار الدواجن

بالتزامن مع الأعياد .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الإجازات الرسمية

هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟

معاشات يناير

تفاصيل الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا

الصلاة

هل صلاة ركعتين ليلة رأس السنة الميلادية بنية قدوم عام جديد حرام؟

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وما الفرق بين الأصلي والمغشوش

الزمالك

إعلامي: لاعبو الزمالك مُنقسمون بشأن التمرد بعد مواجهة الاتحاد

طارق مصطفى

أزمة وحيده تفصل الزمالك عن إعلان طارق مصطفى مديرا فنيا

بالصور

بمناسبة رأس السنة.. هدى تحتفل بالعام الجديد في تفاصيل مع نهال طايل

هدى مع نهال طايل
هدى مع نهال طايل
هدى مع نهال طايل

خبيرة: حظ الزواج الثاني أحسن من الأول؟.. 10 أسباب لاستمرار الحياة الزوجية السعيدة

10 أسباب تكشف استمرارية الحياة الزوجية السعيدة
10 أسباب تكشف استمرارية الحياة الزوجية السعيدة
10 أسباب تكشف استمرارية الحياة الزوجية السعيدة

محافظ الشرقية يقود حملة للاطمئنان على عدم عودة الإشغالات لشوارع الزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بابا نويل| شخصية حقيقية أم أسطورة؟.. القصة الكاملة وراء أشهر رمز للكريسماس

بابا نويل.. هل هو شخصية حقيقية أم أسطورة؟ القصة الكاملة وراء أشهر رمز للكريسماس
بابا نويل.. هل هو شخصية حقيقية أم أسطورة؟ القصة الكاملة وراء أشهر رمز للكريسماس
بابا نويل.. هل هو شخصية حقيقية أم أسطورة؟ القصة الكاملة وراء أشهر رمز للكريسماس

فيديو

برد الشتاء

تحذير طبي.. البرد الشديد يهدد صحة القلب ويزيد خطر الجلطات

ليلى عبد اللطيف

2025 بلا مفاجآت..ماذا حدث لتوقعات ليلى عبد اللطيف؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

المزيد