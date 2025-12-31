إصابة روبرتو كارلوس بوعكة صحية ونقله للمستشفى

تعرض النجم البرازيلي السابق روبرتو كارلوس، سفير نادي ريال مدريد، لوعكة صحية مفاجئة استدعت نقله إلى أحد المستشفيات في البرازيل، عقب اكتشاف مشكلة في القلب أثناء خضوعه لفحوصات طبية دورية.

ويبلغ روبرتو كارلوس 52 عامًا، وكان يقضي إجازته في بلاده قبل أن يتوجه لإجراء فحص طبي على مستوى الساق، بعد الاشتباه في وجود جلطة دموية بسيطة، إلا أن الفحوصات كشفت عن أمر أكثر خطورة.

وخلال الفحص الشامل، خضع اللاعب السابق لأشعة رنين مغناطيسي، أظهرت وجود خلل في كفاءة عمل القلب، حيث تبين أن الأداء القلبي أقل من المعدلات الطبيعية، ما استدعى تدخلاً طبيًا عاجلًا.

وقرر الفريق الطبي إدخال روبرتو كارلوس إلى المستشفى فورًا لإجراء جراحة دقيقة في القلب، تمثلت في عملية قسطرة، وكان من المتوقع أن تستغرق العملية وقتًا قصيرًا، إلا أنها امتدت لعدة ساعات نتيجة بعض المضاعفات التي طرأت أثناء التدخل الجراحي.

ونجحت العملية في النهاية، وأكد الأطباء أن الحالة الصحية لروبرتو كارلوس مستقرة، وأنه تجاوز مرحلة الخطر، مع استمرار بقائه تحت الملاحظة الطبية الدقيقة لمدة 48 ساعة إضافية، للاطمئنان الكامل على حالته.

وحرص النجم البرازيلي على طمأنة جماهيره، مؤكدًا أنه بحالة جيدة ويخضع للمتابعة الطبية، مشيرًا إلى أن وضعه الصحي لا يدعو للقلق في الوقت الحالي.