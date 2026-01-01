بتهمة الاعتداء على الطالبة كارما.. المتهمات تواجهن هذه العقوبة بالقانون

قررت محكمة الطفل المنعقدة فى الأميرية، خلال ثالث جلسات محاكمة المتهمات بالاعتداء على الطالبة كارما ، للحجز لجلسة 28 يناير للنطق بالحكم.

النيابة العامة

استمعت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة لأقوال أسرة الطالبة "كارما"، التي تعرضت لاعتداء بالضرب على يد ثلاث طالبات داخل مدرسة شهيرة بالتجمع الخامس.



بلاغ للأجهزة الأمنية

تقدم والد الطالبة ببلاغ إلى الأجهزة الأمنية، أفاد خلاله بتعرض ابنته للاعتداء اللفظي والبدني من قبل ثلاث فتيات داخل المدرسة، حيث شمل الاعتداء استخدام ألفاظ خادشة للحياء.



دفاع المجني عليها

وكشف دفاع المجني عليها، أنه لا يوجد نية للتصالح قائلاً: “محدش اتواصل معانا وكارما عايزة تاخد حقها، وبننضم لطلبات النيابة العامة، حيث إنها المحركة للدعوى الجنائية”.

وطالب دفاع المجني عليها، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمات، حيث إن الواقعة ليست مشاجرة عابرة وإنما اعتداء من ثلاثة طالبات أكبر من موكلته سناً، وهو ما يوصف بأنه اعتداء ممنهج نتج عنه العاهة المستديمة الواردة بتقرير الطب الشرعي.

وأضاف: “موكلتي ما زالت تعاني بسبب الواقعة التي حدثت لها من اضطرابات نفسية وبكاء متكرر وعزلة اجتماعية، بالإضافة للحالة الصحية السيئة، كما أن الحكم سيكون بمثابة حياة كادت تنهار ويمسح دمعتها ويجبر كسر قلبها”.



إحالة المتهمات

وقررت جهات التحقيق إحالة 3 طالبات للمحاكمة الجنائية، على خلفية تورطهن في ضرب الطالبة كارما وتهشيم أنفها في المشاجرة التي شهدتها إحدى المدارس الدولية بمنطقة التجمع الخامس، والمعروفة إعلاميًا بـ “مشاجرة مدرسة كابيتال”.

وكشفت التحقيقات أن المتهمات، ومن بينهن الطالبة راوية، اشتركن في الاعتداء بالضرب على زميلتهن "كارما" داخل المدرسة، ما تسبب في إصابتها بجروح متفرقة، وسط حالة من الفوضى داخل الحرم المدرسي، وثقتها مقاطع فيديو انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



تقرير الطب الشرعي

وفي وقت سابق، كشف تقرير الطب الشرعي أن الطالبة كارما تعاني من كسر بعظام الأنف ناتج عن واقعة الاعتداء التي تعرضت لها، بالإضافة إلى انسداد بالتنفس واعوجاج بالحاجز الأنفي، وتشوه بسيط في الشكل الخارجي للأنف.

وأشار إلى أن المجني عليها تحتاج لتدخل جراحي بعد بلوغ سن 16 عامًا، ما يؤكد خطورة الإصابات التي لحقت بها، مضيفًا أن الطب الشرعي طلب صورة أشعة لعظام الأنف قبل وقوع الحادث، إن وجدت، للبت في مدى تسبب الواقعة بعاهة مستديمة من عدمه.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الضرب.

عقوبة الضرب

وتنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.