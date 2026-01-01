قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

مزايا ثورية يطلقها تطبيق واتساب مع قدوم العام الجديد.. تعرف عليها

تطبيق واتساب
تطبيق واتساب
لمياء الياسين

أطلق تطبيق واتساب العديد من الميزات الجديدة في الوقت المناسب لمساعدتك على الاحتفال برأس السنة الجديدة والبقاء على اتصال مع العائلة والأصدقاء

إذا كنت تخطط لإرسال رسالة تهنئة بالعام الجديد ، أو إجراء مكالمة فيديو مع أحبائك الليلة، فلن تكون وحدك. 

ميزات تطبيق واتساب

يستعد تطبيق واتساب لتسجيل رقم قياسي في عدد المكالمات خلال 24 ساعة، حيث يحتفل مليارات الأشخاص حول العالم بقدوم عام 2026.

في يوم عادي، تتعامل منصة المراسلة مع أكثر من 100 مليار رسالة و2 مليار مكالمة. أما ليلة رأس السنة؟ فهذا أمر مختلف تماماً.

ميزات تطبيق واتساب

تتصدر فترة الـ ٢٤ ساعة التي تدق فيها الساعة منتصف الليل في مختلف المناطق الزمنية باستمرار جميع المخططات الداخلية من حيث حجم الرسائل النصية والصور ومكالمات الفيديو وغيرها فإن التطبيق جاهز لاستقبالك.

لمساعدتك على الاحتفال بأناقة، أطلق واتساب بعض الميزات الجديدة خصيصاً لهذه المناسبة. إليك شرحاً مفصلاً لما ستجده في تطبيق الدردشة.

مميزات واتساب 

أطلق تطبيق واتساب مجموعة من الميزات الجديدة، في الوقت المناسب تماماً لاحتفالات رأس السنة الجديدة.
أولاً، هناك حزمة ملصقات جديدة تمامًا لعام 2026 يمكنك استخدامها لمشاركة حماسك للعام الجديد مع الأصدقاء والعائلة. 

يمكنك إرسال جميع أنواع الرسوم المتحركة الاحتفالية، والتي تُعد بديلاً عن الرموز التعبيرية المعتادة التي قد تكون معتادًا على إرسالها

وهذه ميزة جديدة للتطبيق  يمكنك الآن إضافة ملصقات متحركة إلى تحديثات حالتك، مع تصميم خاص لعام 2026 للاحتفال بهذه المناسبة.

تطبيق واتساب الميزات الجديدة مكالمة فيديو الرسائل النصية الرسوم المتحركة

