مصادرة 7 أطنان مخللات مجهولة المصدر وبدون بيانات ويشتبه بعدم صلاحيتها في الغربية

توجيهات محافظ الغربية

وتلقى أحمد عبود، وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة تموينية بمركز سمنود، من ضبط 7 أطنان مخللات مجهولة المصدر وبدون بيانات ويشتبه فى فسادها، داخل مصنع لإنتاج المخللات، قبل طرحها للبيع فى الأسواق والغش والتدليس علي جمهور المستهلكين.

ردع مخالفين

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر لصاحب المصنع، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.