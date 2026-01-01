لربط محاور الطرق.. إنشاء 3 كباري سطحية على مصرف سالم بكفر الشيخ

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم، بدء تنفيذ مشروع إنشاء 3 كباري سطحية على مصرف سالم ومصرف تحويلة نمرة 8، لربط طريق كفرالشيخ – دسوق المزدوج بطريق كفرالشيخ – دسوق الفردي، بالتوازي مع أعمال تغطية 550 مترًا من المصرف لإنشاء 6 حارات مرورية بواقع 3 في كل اتجاه.

أوضح محافظ كفرالشيخ أن المشروع يأتي ضمن خطة الدولة لتطوير شبكات الطرق وتحديث البنية التحتية، بهدف دعم جهود التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الترابط بين المحاور المرورية الرئيسية ورفع كفاءة الحركة بين مراكز وقرى المحافظة، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة.

أشار محافظ كفرالشيخ إلى أن المشروع يمثل نقلة نوعية في حركة السير بالمنطقة، من خلال إنشاء كباري سطحية تحقق الربط بين جانبي المصرف، وزيادة القدرة الاستيعابية للطريق بما يتناسب مع الكثافات الحالية والمتوقعة، وتحقيق انسيابية مرورية وتعزيز معدلات الأمان على الطرق، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

أكد محافظ كفرالشيخ أن ربط «طريق كفرالشيخ - دسوق المزدوج» بـ«طريق كفرالشيخ - دسوق الفردي» يُعد من أهم محاور التنمية داخل المحافظة، لدوره في تخفيف التكدسات المرورية بمنطقة مصرف سالم عند تقاطع الطريقين الجديد والقديم، وتحقيق الربط مع طريق كفرالشيخ – قلين وطريق كفرالشيخ – سيدي سالم، بما يدعم شبكة الطرق ويسهم في خدمة المواطنين بشكل مباشر.